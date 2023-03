Mit Thomas Meunier: BVB U23 verliert gegen Dynamo Dresden

Thomas Meunier lief für die U23 des BVB in der 3. Liga auf.

Dortmund. Der BVB bleibt in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz. Gegen Dynamo Dresden war beim 1:3 (0:3) schon früh alles verloren.

Der BVB II hat sich in der 3. Liga gegen Dynamo Dresden so viel vorgenommen. Und vor der großen Kulisse von 13.550 Zuschauern war bereits nach 17 Minuten alles verloren.

Am Ende stand ein 1:3 (0:3) auf der Anzeigetafel. Da konnte auch die Profiunterstützung von Thomas Meunier nichts ändern, der zum ersten Mal in seiner Karriere in der 3. Liga auflief.

Doch der BVB verschlief den Start vollkommen. Und so führte der Gast aus Dresden, der nach dem Erfolg auf Platz sechs der Tabelle steht, nach Treffern von Stefan Kutsche (6., 17.) und Jakob Lemmer bereits nach 17 Minuten mit 3:0.

Njinmah gelingt noch der Anschluss

Der BVB am Boden, die mitgereisten Dresdner aus de Häuschen. In der Folge nahm der Gast den Fuß vom Gaspedal und der BVB übernahm das Spiel. Es blieb aber bis zur Pause beim 0:3, auch, weil Justin Njinmah nach feiner Vorarbeit von Antonios Papadopoulos das 1:3 verpasste.

Nach dem Wechsel wollte der BVB schnell den Anschluss. Und das gelang. In der 53. Minute war es Njinmah, der mit einer tollen Einzelaktion für den BVB das 1:3 erzielte.

Die Dortmunder drückten im Anschluss, Dresden konzentrierte sich fast vollständig auf die Defensive. Und konnte so die Versuche der Hausherren abwehren. Denn bis auf das 1:3 wollten den Borussen, die auf dem ersten Abstiegsplatz verharren, kein Treffer mehr gelingen.

Weiter geht es für den BVB II schon am Mittwoch (15. März, 19 Uhr) beim Letzten VfB Oldenburg, Dresden spielt zeitgleich gegen den MSV Duisburg.

So spielten der BVB II und Dynamo Dresden

Borussia Dortmund II: Lotka - Papadopoulos, Dams, Coulibaly (65.Pasalic) - Meunier, Özkan (18. Michel), Kamara (46. Tattermusch), Rothe (83. Aning) - Eberwein - Pohlmann, Njinmah (83. Otuali) - Trainer: Zimmermann

Dresden: Drljaca - Robin Becker, Lewald, Knipping, Jonathan Meier (90. Kade) - Arslan, Kammerknecht, Hauptmann (84. Oehmichen) - Lemmer (84. Lehmann), Kutschke (68. Schäffler), Borkowski (68. Park) - Trainer: Anfang

Tore: 0:1 Kutschke (6.), 0:2 Lemmer (9.), 0:3 Kutschke (17.), 1:3 Njinmah (53.)

Schiedsrichter: Steven Greif (Gotha)

Zuschauer: 13.550

