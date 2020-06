Matthäus kritisiert BVB-Star Sancho: „Er lernt nichts dazu“

Dortmund. Lothar Matthäus ärgert sich am Sky-Mikrofon über die Disziplinlosigkeit von BVB-Star Sancho - und appelliert an seine Mitspieler.

Ex-Weltmeister Lothar Matthäus hat Borussia Dortmunds Jadon Sancho kritisiert. „Man hat ja mitbekommen, dass er disziplinlos war. Im Anschluss daran hat er für mich auch einen dummen Kommentar abgegeben. Er lernt nichts dazu“, sagte der Sky-Experte am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen dem BVB und Hertha BSC am Samstagabend. Der englische Nationalspieler hatte bei einem Friseurbesuch gegen das Hygienekonzept der Bundesliga verstoßen und danach bei Twitter gegen die DFL gemotzt.

Matthäus nahm zudem andere BVB-Stars in die Pflicht: „Wenn es der Verein oder die DFL nicht regeln können, dann müssen es einfach die Spieler regeln. Es gibt so erfahrene Spieler bei Borussia Dortmund. Die müssen Sancho mal beiseite nehmen und ihm sagen: ‘Hör mal zu, das geht nicht! Du schadest nicht nur dir selbst, sondern du schadest uns, dem Verein.’ Solche Dinge gehören gerade jetzt in dieser Zeit nicht in die Öffentlichkeit!“

Sportdirektor Zorc: Werden mit Sancho arbeiten

„An das Hygienekonzept haben wir uns zu halten“, sagte BVB-Sportchef Michael Zorc vor dem Spiel bei Sky. „Das ist von der DFL wie ich finde richtig eingeordnet und bestraft worden.“ Speziell bei dem vermeintlich von mehreren Spitzenclubs umworbenen Sancho werde der Club weiterhin „mit ihm“ und „seinem Management“ daran arbeiten, solche Disziplinlosigkeiten abzustellen. „Aufzugeben ist für uns keine Option“, sagte Zorc.

Auf eine Sanktion hatte der BVB verzichtet. Nicht gegen die Hertha dabei ist BVB-Torjäger Erling Haaland, der aufgrund anhaltender Knieproblemen noch keine Option war. Darüber hinaus fehlt auch Mario Götze im Aufgebot, der einer Twitter-Mitteilung des BVB zufolge am Samstag bei seiner Frau im Krankenhaus weilte, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. Sancho stand dagegen in der Startaufstellung. (fs mit dpa)