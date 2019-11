Dortmund. Das Auktionsportal "United Charity" bietet Fußballfans einen besonderen Anreiz. Eine komplette Loge für ein BVB-Spiel kann ersteigert werden.

Loge für das BVB-Spiel gegen Düsseldorf zu ersteigern

United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, versteigert die Evonik-Loge für 14 Personen zur Bundesligapartie Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf am 7. Dezember 2019. Das umfangreiche Auktionspaket beinhaltet privates Catering in der Loge, prominenten Besuch in der Loge, eine exklusive Stadiontour sowie fünf VIP-Parkplätze. Der Erlös kommt ohne Abzug den Projekten von "RTL - Wir helfen Kindern" zugute, die Auktion endet am 21. November.

Das aktuelle Gebot (17.11.2019, 14:50 Uhr) liegt bei 4200 Euro. Für den guten Zweck hat sich auch BVB-Kapitän Marco Reus zur Verfügung gestellt. Der Nationalspieler hat eine Videobotschaft gesendet.

Hier geht es zur Versteigerung.