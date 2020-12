Live! Zu wenig Torgefahr beim BVB - jetzt kommt Moukoko

St. Petersburg. Der BVB wechselt bei Zenit St. Petersburg auf mehreren Positionen. Das wirkt sich nicht positiv aus. Dortmund liegt zur Halbzeit zurück.

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre rotiert seine Mannschaft auch im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel bei Zenit St. Petersburg mächtig durch – er hat auch keine andere Wahl: Gleich neun Spieler fehlen dem BVB verletzt. Darunter ist bekanntlich auch Erling Haaland, der Stürmer leidet an einem Muskelfaserriss. Favre allerdings lässt auch dieses Mal nicht das 16-jährige Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko als Ersatz auflaufen, sondern setzt vorne auf die Dreierkombination Marco Reus, Thorgan Hazard und Julian Brandt.

Auch weiter hinten gibt es Wechsel: Statt Roman Bürki hütet Marwin Hitz das Tor, die Dreierkette davor bilden Lukasz Piszczek, Mats Hummels und Emre Can. Die Flügel besetzen Felix Passlack und Nico Schulz, im Zentrum agieren Axel Witsel und Jude Bellingham.

BVB hat nur acht Spieler auf der Bank

Statt der erlaubten zwölf hat der BVB nur acht Spieler auf der Bank, darunter zwei Torhüter: Bürki und der U23-Torwart Stefan Drljaca. Dazu kommen Moukoko, Dan-Axel Zagadou, Jadon Sancho, Giovanni Reyna, Ansgar Knauff und Tobias Raschl.

Gleich neun Profis waren in Dortmund geblieben: Die länger Verletzten Haaland, Thomas Meunier (beide Muskelfaserriss), Reinier (Aufbautraining nach Corona-Infektion), Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-OP) sowie Thomas Delaney (Rückenprobleme), Raphael Guerreiro, Mateu Morey (beide Muskelprobleme), Manuel Akanji (Knieprobleme) und Mahmoud Dahoud (krank). Bei Akanji und Dahoud hatte der BVB noch lange gehofft, sie mitnehmen zu können, diese Hoffnung zerschlug sich am Montag.

BVB verzichtet wegen Corona auf Trainingsplatz

Alle anderen Dortmunder werden sich nur kurz in St. Petersburg aufhalten: Das Abschlusstraining hatten sie am Montag noch in Dortmund absolviert, erst am Nachmittag ging der Flug. Auch das Anschwitzen fand im Hotel statt, aufgrund des Corona-Risikos hatte der BVB darauf verzichtet, einen Trainingsplatz zu suchen – zumal die meisten Plätze ohnehin vereist sind. Gleich nach Abpfiff geht es zum Flughafen, um 2.15 Uhr landet der BVB in Paderborn – am Dortmunder Flughafen herrscht Nachtflugverbot.

