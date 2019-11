Berlin. Borussia Dortmund führt zur Halbzeit mit 2:1 beim Klinsmann-Debüt in Berlin. Aber der BVB muss die zweiten 45 Minuten in Unterzahl agieren.

LIVE! Gelb-Rot! BVB-Star Mats Hummels fliegt vom Platz

Lucien Favre baut im Bundesligaspiel bei Hertha BSC einiges um gegenüber der 1:3-Niederlage beim FC Barcelona in der Champions League – und das durchaus offensiv: Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Dan-Axel Zagadou rücken in die Startelf, was wohl auch eine Umstellung im System zur Folge hat. Julian Weigl spielt nicht mit, er war wegen muskulärer Probleme gar nicht erst mit nach Berlin geflogen. Nico Schulz und Lukasz Piczszek nehmen erst einmal auf der Ersatzbank Platz.

Mit seinen Personalwechseln setzt Favre auf deutlich mehr Offensive – und eröffnet sich taktisch mehrere Möglichkeiten: Er könnte auf eine Dreierkette in der Abwehr umstellen, wie er es in der laufenden Saison schon phasenweise versuchte. Dann würden Zagadou, Mats Hummels und Manuel Akanji vor Roman Bürki verteidigen. Achraf Hakimi würden die Flügel bearbeiten, Axel Witsel wäre für die defensive Absicherung zuständig. Die offensiven Aufgaben würden sich Jadon Sancho, Thorgan Hazard, Marco Reus und Julian Brandt teilen, wobei entweder Brandt oder Hazard fürs Sturmzentrum in Frage kämen.

Variante zwei: ein 4-1-4-1. Dann wäre Zagadou Linksverteidiger und Hakimi auf der rechten Seite für die Defensive zuständig. Witsel wäre erneut einzige Absicherung im Zentrum – und davor böten sich erneut mehrere Optionen: Brandt könnte den Mittelstürmer geben, dann würde Hazard auf der linken Seite und Guerreiro zentral neben Reus spielen. Wäre die Position ganz vorne dagegen Hazard zugedacht, würde Guerreiro links beginnen und Brandt im Zentrum neben Reus.

Als Alternativen auf der Bank verbleiben neben Piszczek und Schulz Ersatztorhüter Marwin Hitz, zudem Mahmoud Dahoud, Mario Götze, Leonardo Balerdi, Mateu Morey, Marcel Schemlzer und Tobias Raschl. Neben Weigl hatten auch Thomas Delaney (Bänderrisse im Sprunggelenk), Paco Alcácer (Risswunde am Knie) und Jacob Bruun Larsen (Kniebeschwerden) die Reise nach Berlin nicht antreten können.

