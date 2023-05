Live! 1:0! FC Bayern führt gegen RB Leipzig: BVB hofft

München. Die Entscheidung im Titelrennen naht. Der FC Bayern trifft heute auf RB Leipzig. Ein wichtiges Spiel für den BVB. Die Partie im Live-Ticker.

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka kehrt im letzten Heimspiel des FC Bayern München in dieser Saison in die Startelf zurück. Der beim 6:0 gegen den FC Schalke 04 erst eingewechselte Goretzka soll am Samstag gegen die offensivstarke Mannschaft von RB Leipzig an der Seite von Joshua Kimmich für Stabilität im Mittelfeld sorgen. Leroy Sané sitzt daher zunächst auf der Bank. Es ist der einzige Wechsel im Vergleich zur Vorwoche.

FC Bayern gegen RB Leipzig: Das Spiel heute im Live-Ticker

Wie schon gegen die Gelsenkirchener führt Thomas Müller die Mannschaft als Kapitän in der vorletzten Partie der Spielzeit an. Nach Magen-Darm-Problemen steht Yann Sommer wie angekündigt im Tor.

Gegner Leipzig tritt ohne Timo Werner an. Der Fußball-Nationalstürmer fehlt nach einer Erkältung im Kader des Pokalsiegers. Trainer Marco Rose nimmt insgesamt drei Wechsel in der Startelf vor. André Silva, Marcel Halstenberg und Josko Gvardiol starten für Lukas Klostermann, Benjamin Henrichs und Werner.

