Dortmund. Am Dienstag steigt das letzte Spiel in 2023 für den BVB gegen Mainz. Karim Adeyemi wird ausfallen, Sebastién Haller könnte eine Chance erhalten.

In der Champions League läuft es für Borussia Dortmund - in der Bundesliga hingegen weiter gar nicht. Am Samstag gab es den nächsten Rückschlag für den BVB. Beim FC Augsburg reichte es nur zu einem 1:1. Das Minimalziel Champions League ist gefährdet. Schon fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den Vierten VfB Stuttgart.

Ihren Jahresabschluss bestreitet die Borussia am Dienstag (20:30 Uhr, Sky) - ausgerechnet gegen Mainz 05. Eine Art Vergangenheitsbewältigung für den gesamten Verein. Im Sommer verspielte der BVB am letzten Spieltag gegen die Mainzer die greifbare Meisterschaft. Dies spiele keine Rolle bei der Vorbereitung auf das aktuelle Spiel, meinte BVB-Trainer Edin Terzic am Montag bei der Pressekonferenz in Dortmund. Auch die Auslosung in der Champions League kommentierte der Trainer. Der BVB trifft im Achtelfinale auf die PSV Eindhoven. Terzic, der aktuell in der Kritik steht, sprach von einer schweren, aber machbaren Aufgabe.

So lief die BVB-PK mit Trainer Edin Terzic

13 Uhr: Terzic erneut zu Haller: „Er geht durch eine schwere Phase. Aber er ist topfit im Bereich Ausdauer und Gesundheit, er verpasst keine Einheit. Er hat gezeigt, welch großes Kämpferherz er in sich trägt. Er hätte sich einen Einsatz verdient.“

12:57 Uhr: Terzic lobt Eigengewächs Samuel Bamba, der seit der U9 im Verein ist. Er habe eine sehr hohe Qualität, um den Unterschied zu machen. „Wir sind froh, dass jemand wie er den Weg bei uns gegangen ist. Er ist schon länger bei uns in der Mannschaft. Wir wollen ihn wie andere Talente Schritt für Schritt aufbauen.“

BVB-Trainer Edin Terzic: Haller gegen Mainz „wichtiger Faktor“

12:55 Uhr: Terzic über Reyna und Haller: „Jeder bekommt hier seine Chancen. Bei Haller ist eine besondere Geschichte. Man kann nur den Hut davor ziehen. Er wird morgen ein wichtiger Faktor für uns sein, bevor er sich zum Afrika-Cup verabschiedet. Bei Gio Reyna ist es ähnlich. Er sieht sich auf der Zehner-Position, da gibt es aber viel Konkurrenz bei uns.“ Terzic nennt Julian Brandt und Marco Reus als Hauptkonkurrenten für die Spielmacher-Position.

12:52 Uhr: Terzic hofft auf einen positiven Jahresabschluss. Zum Thema Rückendeckung aus der Mannschaft sagt er: „Ich spüre die Rückendeckung, auch aus der Kabine. Wir sind schon zweimal durch so eine Phase gegangen, das gibt uns Mut. Wenn man sieht, wie sich die Mannschaft gegen Leipzig und Paris und auch in Augsburg gewehrt hat, spürt man, dass alle gemeinsam versuchen, den Bock umzustoßen.“

12:51 Uhr: Terzic zum Rückstand auf Platz 4: „Unabhängig davon wissen wir, dass wir wieder Siege einfahren müssen. Wir müssen es mit Fleiß und Mut angehen, um das nächste Spiel zu gewinnen. Wir müssen uns auf das fokussieren, was wir beeinflussen können.“

12:50 Uhr: Terzic über den schwächelnden Gegner Mainz: „Wir wissen, dass sie besser spielen können, als es ihr Tabellenstand aussagt.“

12:49 Uhr: Dass der Gegner Mainz 05 heißt, spiele keine Rolle bei der Vorbereitung, betont Terzic.

12:48 Uhr Terzic steht nun vor einem Luxusproblem. Die drei Innenverteidiger Süle, Schlotterbeck und Hummels stehen zur Verfügung. Wer spielen wird, wolle er nicht verraten.

BVB muss lange auf Karim Adeyemi verzichten

12:47 Uhr: Wie zuvor kommunziert, wird Karim Adeyemi ausfallen. Ansonsten gibt es keine weiteren neuen Verletzungen. Mats Hummels kehrt nach seiner Sperre zurück.

12:46 Uhr: Terzic über das Los PSV EIndhoven: „Wir wissen, dass es in beiden Spielen nicht leicht wird. Aber wir haben auch eine große Chance aufs Weiterkommen. Die Bilanz von PSV in der Liga ist perfekt. Besser geht es nicht.“

12:45 Uhr: Jetzt geht es los. Das BVB-Spiel gegen Mainz ist noch nicht ausverkauft, da die Gäste nicht alle Tickets verkauft haben.

12:37 Uhr: Kurzfristige Planänderung: Die BVB-PK soll nun um 12:45 Uhr beginnen. Dann wird es sicher auch um den nächsten Gegner in der Champions League gehen. Der BVB trifft im Achtelfinale auf die PSV Eindhoven, die unter dem früheren Dortmunder Trainer Peter Bosz die niederländische Liga anführt.

Die erste bittere Nachricht gab es schon vor der BVB-PK: Dortmund muss zum Jahresabschluss und womöglich auch noch zum Start in den zweiten Saisonteil auf Karim Adeyemi verzichten. Wie der BVB am Montag bekannt gab, hat der Offensivspieler einen Teilriss der Syndesmose erlitten und fällt somit „in den kommenden Wochen“ aus.

Die Verletzung rührt aus dem Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain (1:1), bei dem der 21-Jährige verletzt ausgewechselt werden musste. Er hat bereits das Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (1:1) am Samstag verpasst.

