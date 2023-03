Live! BVB-PK: Trainer Edin Terzic spricht vor Bayern-Kracher

Showdown in der Fußball-Bundesliga: Für Tabellenführer BVB geht es am Samstag (18:30 Uhr) zum Serienmeister FC Bayern. Es ist der erste Auftritt für Münchens neuen Trainer Thomas Tuchel - ausgerechnet seinen Ex-Klub BVB. Moderator Nils Halberscheidt diskutiert in der neuen Folge von fußball inside mit Andreas Berten (stellv. Redaktionsleiter) und BVB-Reporter Christian Woop über das brisante Aufeinandertreffen.

Showdown in der Fußball-Bundesliga: Am Samstag (18:30 Uhr, Sky) trifft der FC Bayern München auf Borussia Dortmund. Der BVB reist als Tabellenführer nach München und könnte mit einem Sieg einen großen Schritt im Renne um die Deutsche Meisterschaft machen. Der FC Bayern seinerseits kann mit drei Punkten zurück an die Tabellenspitze klettern und wäre wieder auf Kurs in Richtung Titelverteidigung. Zudem ist es die Premiere von Thomas Tuchel als Bayern-Trainer, in der er auf seinen einstigen Ex-Klub trifft.

Beim BVB gibt es einige Fragezeichen vor dem Topspiel. Der Tabellenführer hat noch einige Personalsorgen. Sportdirektor Sebastian Kehl zeigte sich zuletzt optimistisch, dass die zuletzt verletzten Karim Adeyemi, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko, Jamie Bynoe-Gittens und Gregor Kobel sowie der angeschlagen von der Nationalmannschaft abgereiste Nico Schlotterbeck am Samstag zum Kader gehören könnten. Wie es konkret aussieht, wird Trainer Edin Terzic heute bei der BVB-PK bekannt geben. Wir sind ab 12 Uhr live dabei.

Den Wechsel von Julian Nagelsmann zu Tuchel redete BVB-Sportchef Kehl mit Blick auf den deutschen Clasico eher klein. „Ich glaube, am Wochenende ist es kein Spiel gegen Thomas Tuchel, sondern am Ende ein Messen des Erstplatzierten mit dem Zweitplatzierten“, betonte Kehl: „Alle Parteien sind so professionell. Es gehört dazu, dass Trainerwechsel passieren und auch mal gegen alte Klubs gespielt wird.“ Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit werde Tuchel „nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, an irgendwelchen taktischen Dingen zu arbeiten“, haben.

Stattdessen stellte Kehl heraus, dass das Duell mit den Bayern endlich wieder einen höheren Stellenwert hat. „Es ist schön, dass wir uns in den letzten Wochen in diese Situation gebracht haben, dass wir es zu einem solch spannenden Spiel machen können“, sagte er, „dass die Bundesliga insgesamt noch so spannend ist, zeigt die Attraktivität dieser Liga.“

