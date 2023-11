Emre Can fehlt im BVB-Training - die nächste bittere Nachricht

Dortmund. Für den BVB geht es nach dem Bayern-Debakel am Dienstag in der Champions League gegen Newcastle United weiter. Emre Can wird wieder fehlen.

Der BVB erlebte am Samstag eine Demütigung, im Bundesliga-Topspiel ging Borussia Dortmund am Samstag im eigenen Stadion mit 0:4 (0:2) gegen den FC Bayern unter. Emre Can fehlte an dieser Partie - und der Kapitän wird auch in der wichtigen Partie in der Champions League gegen Newcastle United (Dienstag) ausfallen, denn am Montag konnte er nicht mit der Mannschaft trainieren.

13:14 Uhr: Terzic zum Gegner Newcastle United: "Zuletzt haben sie ManU und Arsenal geschlagen. Sie waren nicht glücklich mit ihrer Leistung im Hinspiel und wollen es nun besser machen. Es wird eine offene und intensive Partie."

13:11 Uhr: Terzic über den möglichen Özcan-Ausfall und die Ausrichtung: "Emre und Salih Özcan sind von ihrer Spielweise sehr ähnlich. Es geht immer darum, den richtigen Mix zu finden. Auch Salih war nicht zufrieden mit seinem Spiel am Samstag, da waren wir sehr ähnlich. Er hat es zuvor aber außergewöhnlich gut gemacht."

13:09 Uhr: Bei der Aufstellung will sich Terzic nicht in die Karten schauen lassen. Youssoufa Moukoko habe aber positiv auf sich aufmerksam gemacht. "Es gibt kein Spiel, in dem er sich nicht mindestens eine Chance erarbeitet."

13:07 Uhr: Terzic äußert sich nun in englischer Sprache zum Gegner Newcastle United, der am Wochenende den FC Arsenal bezwungen hat. "Wir sind bereits gewarnt und wissen, wie stark Newcastle United ist. Wir wissen, aber dass wir zuhause sind und müssen hier bestehen, um die nächste Runde zu erreichen. Ich glaube aber, dass der Druck nach dem Hinspiel bei Newcastle liegt."

13:05 Uhr: Özcan zum Bayern-Debakel: "Wir waren ehrlich zueinander. Ich denke, dass wir als Mannschaft gereift sind und aus solchen Spielen lernen werden. Mental waren wir schon da, leider hat es in allen Bereichen gefehlt."

13:04: Terzic zum Zoff von Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit den TV-Experten. "Ich habe s nicht mitbekommen. Mir gegenüber war Thomas sehr nett. Wir hatten nach dem Spiel andere Themen."

13:03: Über das Bayern-Debakel: "Samstag war sehr enttäuschend. Wir hatten uns viel vorgenommen. Wir sind offen und ehrlich mit dem Spiel am Samstag umgegangen. Was uns zuversichtlich stimmt, ist, dass wir es drei Tage vor dem Bayern-Spiel besser gemacht haben, auch zuvor in Newcastle."

13:02: Das Hinspiel in Newcastle habe gezeigt, dass der BVB auf höchstem Niveau bestehen könne, beton Terzic.

13:01 Uhr: Ramy Bensebaini hat Probleme am hinteren Oberschenkel. Auch Emre Can ist fraglich: "Bei Emre Can wird es knapp für morgen, aber wir schauen. Ramy Bensebaini war unter der Woche zuletzt angeschlagen, er hatte Probleme am hinteren Oberschenkel. Da hoffen wir darauf, dass es morgen aber klappt."

13 Uhr: Die BVB-PK beginnt. Edin Terzic äußert sich zum Personal.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl übte nach der Klatsche gegen die Bayern deutliche Kritik, verwies aber noch einmal auf die eigentlich gute Entwicklung der vergangenen Wochen. Gegen den AC Mailand (0:0) und in Newcastle überzeugten die Dortmunder, in der Liga wirkte der BVB reif und abgeklärt. Daher warb der Ex-Profi um Ruhe. „Wir sollten jetzt nicht alles kaputtreden, dass alles wieder in Schutt und Asche liegt“, sagte Kehl.

