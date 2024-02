Dortmund. In Heidenheim musste der BVB den ersten Rückschlag in 2024 hinnehmen. Freitag kommt der SC Freiburg nach Dortmund. So lief die PK am Donnerstag.

Borussia Dortmund hatte seine Siegesserie am vergangenen Freitag nicht fortsetzen können. Beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim musste sich der BVB mit einem 0:0 begnügen. Es waren die ersten Punktverluste im Jahr 2024 und ein kleiner Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Trotz des zweiten Unentschiedens in dieser Spielzeit gegen Heidenheim belegt der BVB noch den vierten Platz. RB Leipzig sitzt den Dortmundern aber mit einem Punkt Rückstand im Nacken.

+++ BVB: Zukunft von Marco Reus? Tendenz zu Abschied +++

Am Freitagabend (20:30 Uhr, DAZN) geht es für die Schwarz-Gelben mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter. Vor dem Duell mit dem Europa-League-Anwärter hat sich Edin Terzic zur Lage beim BVB geäußert. Der Dortmunder Trainer saß ab bei der BVB-PK auf dem Podium und sprach über das Personal und einzelne Spieler. Grünes Licht für einen Einsatz von Jadon Sancho gibt es noch nicht.

BVB-PK mit Trainer Edin Terzic: Der Live-Ticker zum Nachlesen

12:46 Uhr: Damit endet die Pressekonferenz in Dortmund. Vielen Dank für Ihr Interesse! Mehr BVB-News gleich hier auf diesem Portal.

12:44 Uhr: Terzic lobt den Gegner Freiburg: „Sie bleiben immer ihrem Weg treu, auch wenn sie in Phasen mal nicht ihre Ergebnisse einfahren. Das Hinspiel war extrem eng, sie kommen mit dem Ziel, zu punkten. Wir sind aber guter Dinge, morgen eine bessere Leistung zu zeigen als letzte Woche.“

12:41 Uhr: Terzic über Marco Reus und Mats Hummels, deren Verträge im Sommer auslaufen. „Wir wissen um die Situation der beiden, da gibt es aktuell aber keine Entscheidung, das ist jetzt kein Thema für uns.“

Chancen für BVB-Verteidiger Wolf und Morey

12:38 Uhr: Terzic über den Abgang von Meunier und die Chancen für Morey und Wolf. „Es ist eine außergewöhnliche Situation, dass man mit vier Rechtsverteidigern in eine Saison gegangen ist. Julian Ryerson war verletzt, konnte diese Woche schmerzfrei trainieren. Mateu Morey war jetzt häufiger im Kader, das ist wichtig für ihn und uns. Er ist ein unfassbar toller Junge, den wir gerne bei uns haben. Er ist nah dran. Bei Marius ist es so, dass er sechs von neun Tagen im Trainingslager gefehlt hat. Jetzt ist die Situation anders, Thomas Meunier hat uns verlassen. Marius arbeitet für seine Chance.“

12:37 Uhr: Terzic über BVB-Talent Julien Duranville: „Er ist seit knapp 1,5 Jahren nicht im Spielrhythmus. Wir wollen Konstanz in seine Trainingsarbeit bekommen. Er pendelt zwischen U19- und Profi-Training. An den Tagen, an denen er mit uns ist, macht es unglaublichen Spaß, ihm beim Fußball zuzusehen.“

12:36 Uhr: Den Unmut der Fans könne Terzic verstehen: „Das nehmen wir uns zu Herzen, müssen aber die Ruhe bewahren.“ Als positive Beispiele nennt Terzic Stuttgart und Leverkusen. „Die machen das richtig gut. Wir sind aber auf einem guten Weg, haben in vier Spielen nur ein Gegentor kassiert, das war ein Eigentor.“

12:35 Uhr: Terzic: „Wir haben jetzt deutlich mehr Optionen als letzte Woche. Einige kommen zurück. Wir haben einige Möglichkeiten, um auf Dinge zu reagieren.“

BVB-Trainer Edin Terzic: Kritik nach Heidenheim-Spiel

12:34 Uhr: Positions- und Passspiel nennt Terzic als Dinge, die in Heidenheim nicht funktionierten. Die Durchschlagskraft fehlte, seine Mannschaft habe falsche Entscheidungen getroffen.

12:33 Uhr: Terzic über das Spiel in Heidenheim: „Wir sind sehr kritisch damit umgegangen, haben das aufgearbeitet und wollen eine deutlich bessere Leistung gegen Freiburg zeigen.“

12:32: Terzic über den Zeitplan mit Haller: „Wir drücken ihm zunächst die Daumen für das Finale gegen Nigeria. Er muss schmerzfrei und fit sein, alles andere entscheiden wir nach dem Spiel. Wir freuen uns, dass er von Beginn an gespielt und das Siegtor erzielt hat.“

BVB: Einsatz von Jadon Sancho noch offen

12:31 Uhr: Felix Nmecha fällt noch aus, Sebastien Haller steht im Finale des Afrika-Cups. Alle anderen Spieler könnten dabei sein, meint Terzic. Bei Jadon Sancho sei die Entscheidung noch nicht gefallen. „Er soll heute zum ersten Mal das komplette Mannschaftstraining mitmachen und morgen nach dem Anschwitzen werden wir bei ihm eine Entscheidung treffen.“

BVB-Star Jadon Sancho wird am Donnerstag mit der Mannschaft trainieren. Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

12:30 Uhr: Hallo aus Dortmund. Nun beginnt die BVB-PK mit Trainer Edin Terzic. Natürlich ist das Spiel wieder ausverkauft.

Terzic ging nach dem Heidenheim-Spiel mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. „Für das, was wir uns vorgenommen haben, ist das zu wenig. Wir hätten mit einem Sieg den nächsten Schritt machen können und das ist uns nicht gelungen. Es war eher ein Schritt zur Seite“, sagte der 41-Jährige.

Der BVB-Trainer hofft, gegen Freiburg wieder mehr Spieler zur Verfügung zu haben. Die zahlreichen Ausfälle - unter anderem standen Winter-Neuzugang Jadon Sancho (muskuläre Probleme) und die erkrankten Marco Reus, Gregor Kobel und Julian Brandt nicht zur Verfügung - hatten laut Sportdirektor Sebastian Kehl einen Einfluss auf den Ausgang der Partie in Heidenheim. „Wenn man neun Leute ersetzen muss, dann ist das natürlich ein Aderlass“, sagte er. „Am Ende kann man das nicht kompensieren, das schafft keine Mannschaft. Trotzdem ist das nicht der alleinige Grund dafür, dass wir hier unentschieden spielen.“

Nach aktuellem Stand sieht es aber so aus, als können die vier BVB-Stars gegen den SC Freiburg wieder dabei sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB