Live! BVB-PK: Das sagt Edin Terzic vor dem Spiel in Hoffenheim

Dortmund. Der BVB ist zurück im Titelkampf. Durch die Siegesserie im Jahr 2023 ist Dortmund punktgleich mit den Bayern. Samstag geht es zur TSG Hoffenheim.

Der BVB ist voll im Geschäft. Nur dank der besseren Tordifferenz führt der FC Bayern München die Tabelle der Fußball-Bundesliga nach dem 21. Spieltag noch vor Borussia Dortmund und 1. FC Union Berlin an. Durch das 4:1 des BVB gegen Hertha BSC und das 0:0 von Union gegen den FC Schalke 04 sind die Verfolger nach Punkten mit dem deutschen Rekordmeister gleichgezogen - und sorgen damit für ein Novum in der modernen Liga-Geschichte. Dass drei Teams punktgleich oben stehen, gab es nach Angaben des Datendienstleisters Opta seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung 1995 zu einem so späten Zeitpunkt in der Saison noch nie.

Am Samstag (15:30 Uhr) geht es für den BVB zur TSG Hoffenheim. In Sinsheim stolperten die Dortmunder in der Vergangenheit häufiger. Das soll sich nun ändern. Wie der BVB das Spiel angeht und wer Trainer Edin Terzic zur Verfügung stehen wird, verkündet er heute in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Ab 12:30 Uhr sitzt Terzic in Dortmund auf dem Podium. Wir sind live dabei.

BVB-PK im Live-Ticker: Das sagt Trainer Edin Terzic

Dortmund kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim vorlegen und vorbeiziehen. Der Spielplan hat mit dem direkten Duell der Bayern gegen Union am Sonntag (17.30/DAZN) ein dramaturgisches Amuse-Gueule parat.

Beim BVB wissen sie, dass sogar ein klarer Vorsprung auf die Bayern im Frühjahr noch keine Garantie für Meisterehren im Mai ist. 2019 lag man zum gleichen Zeitpunkt fünf Zähler vorne und gewann nichts. Wieso also bei Punktgleichheit in Euphorie verfallen?

Die Münchner haben zudem den Vorteil, die Konkurrenz noch in der Allianz Arena zu empfangen. Der BVB muss Anfang April nach München, spielt dafür eine Woche später daheim gegen Union. Danach wird man schon schlauer sein. Auch die Leipziger müssen noch nach Bayern reisen, am vorletzten Spieltag. Nicht auszuschließen, dass die Sachsen im Titel-Dreikampf am Ende noch lachender Vierter sein könnten. Nur reden tun sie in Leipzig darüber (noch) nicht.

