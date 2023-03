Live! Hiobsbotschaft für den BVB: Brandt muss früh runter

London. Alexander Meyer steht in der Champions League in London beim FC Chelsea wieder im BVB-Tor. Marco Reus beginnt. Der Live-Ticker.

Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, den Gregor Kobel in den vergangenen Tagen führte. Kurz vor Anpfiff des Bundesliga-Spiels gegen RB Leipzig hatte sich der Torwart von Borussia Dortmund eine Muskelverletzung zugezogen, verpasste den zehnten Pflichtspielsieg des BVB in Serie – hatte aber zumindest noch Hoffnung, an diesem Dienstag (21 Uhr/Prime) gegen den FC Chelsea im Dortmunder Tor zu stehen, um an einem möglichen Viertelfinal-Einzug in der Champions League mitzuwerkeln.

Nun ist klar: Kobel steht gegen den Premier-League-Klub zwar im Kader, für die Startelf aber reichte es beim 25-Jährigen nicht. Wie schon gegen Leipzig wird der Schweizer von Alexander Meyer vertreten. Der 31-Jährige war schon für Kobel in vier von sieben Königsklassen-Spielen eingesprungen, machte seine Sache meist ordentlich. Die Partie geht allerdings zehn Minuten später los, da der BVB-Bus im Londoner Verkehr feststeckte.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie Chelsea FC - Borussia Dortmund

Ansonsten nimmt BVB-Trainer Edin Terzic im Vergleich zum Leipzig-Sieg nur eine Änderung in der Anfangsformation vor. Raphael Guerreiro vertritt wie berichtet den gesperrten Julian Ryerson auf der linken Abwehrseite. Damit ist auch klar: Marco Reus wird die Dortmunder Profis im Londoner Nobelviertel wieder als Kapitän aufs Feld führen.

Das Hinspiel, das der BVB dank eines Treffers des derzeit verletzten Karim Adeyemi mit 1:0 gewinnen konnte, hatte der 33-Jährige noch von der Bank aus verfolgen müssen. Zuvor warfen Reus immer wieder kleine Verletzungen zurück, weshalb sich Terzic entschied, Reus in der damaligen Englischen Woche nicht einzusetzen. „Er ist ein extrem wichtiger Spieler“, lobt der Coach seinen Kapitän am Montagabend noch einmal.

Reus kämpft in diesen Wochen noch um einen neuen Vertrag. Sein jetziger läuft zum Saisonende aus. Beim FC Chelsea kann er nun Eigenwerbung betreiben.

So spielt der BVB beim FC Chelsea: Meyer – Guerreiro, Schlotterbeck, Süle, Wolf – Can – Brandt, Bellingham, Özcan, Reus – Haller

Mehr BVB-News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB