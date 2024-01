Julian Brandt (l.) hat den BVB in Darmstadt in Führung geschossen.

Live-Ticker Live! 1:0! BVB führt in Darmstadt - Julian Brandt eiskalt

Darmstadt. Jahresauftakt für den BVB in der Bundesliga: Bei Aufsteiger Darmstadt geht Dortmund nach Startproblemen in Führung. Das Spiel im Live-Ticker.

Im ersten Spiel nach der Winterpause muss Borussia Dortmund auf einen der wichtigsten Profis verzichten: Innenverteidiger Mats Hummels verpasst die Bundesliga-Partie bei Tabellen-Schlusslicht Darmstadt 98 aufgrund eines Infekts. Trainer Edin Terzic ist demnach gleich zur einer Umstellung gezwungen.

Darmstadt 98 gegen BVB 1:0: Das Spiel heute im Live-Ticker

Darmstadt 98 - BVB

Überraschend aber zog der 41-Jährige als Ersatz für Hummels nicht den dritten etatmäßigen Innenverteidiger, Niklas Süle, heran. Stattdessen beginnt neben Nico Schlotterbeck Kapitän Emre Can, eigentlich im defensiven Mittelfeld zuhause.

BVB: Nico Schlotterbeck rutscht in die Mitte

Schlotterbeck war in der Vorbereitung als Linksverteidiger ausprobiert worden. Ob des Engpasses in der Mitte rückt der 24-Jährige auf seine ursprüngliche Position zurück - und macht damit den Weg frei für Ian Maatsen. Der 21-Jährige, am Freitag als Leihspieler vom FC Chelsea verpflichtet, gibt sein Debüt im BVB-Dress.

BVB-Verteidiger Mats Hummels fehlt in Darmstadt. Foto: David Inderlied / DPA Images

Jadon Sancho, der zweite Wintertransfer der Dortmunder, steht im Kader.„Wie viele Minuten im Tank sind“ bei Sancho, das ließ Terzic am Freitag noch offen und verwies aufs Abschlusstraining.

Mit den bis zum Saisonende ausgeliehenen Sancho und Maatsen will der Tabellenfünfte eine Aufholjagd starten. „Wir waren auf der Suche nach Jungs, die unser Spiel verbessern können“, sagte Terzic.

BVB-Trainer Edin Terzic mit klaren Worten an das Team

Vor der Begegnung am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nahm der Coach aber die gesamte Mannschaft in die Pflicht. „Wir erwarten von jedem Spieler eine Leistungssteigerung. Wir wollen auf jeder Position einen guten Konkurrenzkampf haben“, sagte Terzic, der auf Ramy Bensebaini und Sebastien Haller (beide Afrika-Cup) sowie auf die verletzten Julian Ryerson, Karim Adeyemi, Felix Nmecha und Julien Duranville verzichten muss.

Weitere Überraschungen in der Startelf gibt es gegen Darmstadt nicht. Thomas Meunier hat sich dank ansprechenden Leistungen im Wintertrainingslager auf der rechten Abwehrseite in den Fokus gespielt. Salih Özcan bekleidet für Can die Sechser-Position, davor spielen Julian Brandt und Marcel Sabitzer. Über die Flügel stürmen Jamie Bynoe-Gittens und Donyell Malen. Niclas Füllkrug gibt den Wandstürmer.

So spielt der BVB: Kobel - Maatsen, Schlotterbeck, Can, Meunier - Özcan - Bynoe-Gittens, Brandt, Sabitzer, Malen - Füllkrug

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB