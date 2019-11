Dortmund. Kapitän Marco Reus ist rechtzeitig für das Paderborn-Spiel fit geworden. Ansonsten nimmt Trainer Favre zahlreiche Änderungen vor. Der Live-Ticker

Live! Paderborn schockt den BVB mit frühem Führungstreffer

Gute Nachrichten für Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn am Freitagabend: Kapitän Marco Reus ist rechtzeitig fit geworden und steht gegen den Tabellenletzten in der Startelf. Reus hatte beim 0:4-Debakel gegen den FC Bayern München nur eine halbe Stunde spielen können, weil ihn Sprunggelenkprobleme plagten. Diese hatten ihn auch in der ersten Länderspielpause gebremst, in den vergangenen Tagen aber hatte der Kapitän voll mittrainiert.

Paco Alcácer steht in der Startelf

Auch Paco Alcácer spielt von Beginn an – zum ersten Mal seit dem 5. Spieltag. Mario Götze rückt dafür auf die Ersatzbank, wo auch Julian Brandt Platz nimmt – der Nationalspieler war erst am Dienstag über 90 Minuten im Länderspiel gegen Nordirland zum Einsatz gekommen.

Es sind nicht die einzigen Änderungen, die Trainer Lucien Favre gegenüber dem Bayern-Spiel vornimmt: Auch der seit Wochen formschwache Manuel Akanji muss erst einmal auf die Bank, dafür rückt Julian Weigl in die Innenverteidigung und Mahmoud Dahoud ins Mittelfeld. Rechts darf wieder Lukasz Piszczek ran, auf der linken Abwehrseite ist Nico Schulz rechtzeitig fit geworden, nachdem ihn zuletzt Kniebeschwerden plagten. Im Zentrum verteidigt wie gehabt Mats Hummels neben Weigl und vor Torhüter Roman Bürki.

Das Mittelfeldzentrum besetzt neben Dahoud Axel Witsel, über die Flügel greifen Jadon Sancho und Raphael Guerreiro an. Auf der Bank sitzen neben Götze, Brandt und Akanji Torhüter Marwin Hitz, Achraf Hakimi, Dan-Axel Zagadou, Marcel Schmelzer und Thorgan Hazard.

Thomas Delaney fehlt verletzt

Thomas Delaney fehlt – aber das war ohnehin schon vorher klar gewesen: Der Däne hatte sich im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland (1:1) mehrere Bänder im Sprunggelenk gerissen und fällt wochenlang aus. Erst zur Rückrunde steht er wieder zur Verfügung. Auch Jacob Bruun Larsen muss wegen Knieproblemen passen.

Die Ausgangslage für den BVB ist klar: Gegen Paderborn zählt nur ein Sieg und zwar ein möglichst hoher und überzeugender – sonst dürften die Diskussionen im Klub wieder losgehen. Und auch Trainer Lucien Favre geriete wieder voll in die Kritik. „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, auch wenn wir Respekt haben müssen“, sagt Favre.

Hier geht es zum Live-Ticker: