Live! BVB in Bremen ohne Änderungen – Brandt muss warten

Bremen. Mit der gleichen Startelf wie gegen Paris geht der BVB ins Spiel bei Werder Bremen. Ein Topstar sitzt also erst einmal auf der Bank.

Borussia Dortmund geht ohne Änderungen ins Bundesligaspiel beim SV Werder Bremen. Die Elf, die am Dienstag im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel 2:1 gegen Paris Saint-Germain gewann, soll es auch in Bremen richten. Das bedeutet auch: Julian Brandt muss nach überwundener Sprunggelenksverletzung weiter auf seine Startelf-Rückkehr warten – sitzt aber immerhin schon wieder auf der Bank.

Brandt hatte die Zugfahrt nach Bremen am Freitagabend mit angetreten, was die Hoffnung auf einen Einsatz gegen Bremen genährt hatte. Der Mittelfeldspieler hatte vor zwei Wochen bei der 3:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen in der Anfangsphase einen Außenband-Anriss im Sprunggelenk erlitten, aber noch bis zur Halbzeitpause durchgehalten. Danach fehlte er beim 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt und dem 2:1-Erfolg über Paris Saint-Germain in der Champions League. Nun könnte ihn Favre zumindest im Laufe des Spiels wieder einsetzen.

Brandts Platz im Zentrum besetzt damit erneut Winter-Zugang Emre Can, gemeinsam mit Axel Witsel. Die Dreier-Abwehrkette dahinter besetzen wie gehabt Lukasz Piszczek, Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou vor Torhüter Roman Bürki. Über die Flügel sollen Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro anschieben, vorne Jadon Sancho, Erling Haaland und Thorgan Hazaard wirbeln.

BVB weiter ohne Reus und Delaney

Auf der Bank sitzen neben Brandt Ersatztorhüter Marwin Hitz, Mahmoud Dahoud, Mario Götze, Nico Schulz, Manuel Akanji, Leonardo Balerdi, Marcel Schmelzer und Giovanni Reyna.

Verzichten muss Favre weiterhin auf Kapitän Marco Reus und Mittelfeld-Abräumer Thomas Delaney. Reus hat einen Muskelfaserriss, Delaney nicht näher benannte Knieprobleme. „Es ist ein wenig Sprunggelenk, ein wenig Knie“, gab sich Favre am Donnerstag reichlich vage. „Er ist noch nicht bei 100 Prozent. Es fehlt sehr wenig, bis er trainieren kann, aber wir müssen noch warten.“ Delaney fehlt bereits seit November, seit er sich in einem Länderspiel mehrere Bänder im Fuß riss. Allerdings soll er schon bald ins Training zurückkehren, so zumindest hofft es der Trainer: „Ich hoffe, das geht so schnell wie möglich“, sagte er auf die Frage, wann eine Rückkehr möglich wäre. „Es ist eine Frage von Tagen, denke ich – hoffe ich.“

Bei den Bremern steht der Ex-Dortmunder Ömer Toprak in der Startelf. Nuri Sahin dagegen muss wieder einmal auf der Bank Platz nehmen.