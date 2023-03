Live! BVB-Schock: Torwart Gregor Kobel muss gegen RB Leipzig passen

Dortmund. Beim BVB kehrt Salih Özcan in die Startelf zurück und soll das Zentrum sichern. Torwart Gregor Kobel fällt kurzfristig aus. Das Spiel im Ticker.

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic nimmt zwei Änderungen für das Bundesligaspitzenspiel am Freitagabend gegen RB Leipzig vor: Julian Ryerson und Salih Özcan rücken wieder in die Mannschaft, dafür sitzen Raphael Guerreiro und Jamie Bynoe-Gittens auf der Bank. Kurz vor dem Spiel gab eine schlechte Nachricht für den BVB: Der zuletzt so starke Stammtorwart Gregor Kobel muss aufgrund von muskulären Problemen kurzfristig passen. Für ihn startet Alexander Meyer.

Der Dortmunder Plan dahinter: Gegen die Leipziger, deren Stärken das aggressive Pressing und das schnelle Umschaltspiel sind, setzt Terzic einerseits auf Ballsicherheit im Mittelfeld, in dem neben Özcan Marco Reus, Julian Brandt und Jude Bellingham auflaufen. Vier Spieler, die eher auf Pässe denn auf Dribblings setzen, die eher nach innen ziehen als außen durchzubrechen – und das ist die zweite Hoffnung, die mit dieser Aufstellung verbunden ist: dass nämlich Özcan und Bellingham im Verbund mit Emre Can als Sechser für Robustheit und defensive Stabilität sorgen und den Leipzigern die Räume zum Kontern nehmen.

Mats Hummels wieder auf der BVB-Bank

Und die Angriffe, die doch durchkommen, sollen wie gehabt Nico Schlotterbeck und Niklas Süle abfangen, Mats Hummels bleibt also wieder einmal nur der Platz auf der Bank. Marius Wolf verteidigt rechts, Ryerson links. Ganz vorne läuft Sebastien Haller auf, der als klassischer Wandspieler Bälle festmachen und verteilen soll – ein wichtiges Element gegen Leipzig, denn so lässt sich das Pressing der Gäste auch mal mit langen Bällen überwinden.

Auf der Ersatzbank sitzen neben Hummels, Bynoe-Gittens und Guerreiro Giovanni Reyna, Mahmoud Dahoud, Anthony Modeste, Thomas Meunier und Felix Passlack. Donyell Malen fehlt im Kader – er hatte im Training einen Schlag auf den Knöchel bekommen.

BVB-Gegner RB Leipzig mit Nkunku statt Werner

Christopher Nkunku kehrt nach 111 Tagen zum Bundesliga-Topspiel der Bayern-Jäger beim BVB in die Startelf von RB Leipzig zurück. Der französische Nationalspieler war nach auskuriertem Außenbandriss zuletzt schon zweimal eingewechselt worden. Dafür setzt der frühere Dortmunder Trainer Marco Rose bei seiner Rückkehr Timo Werner zunächst auf die Bank.

