Live! 2:0! BVB-Traumstart gegen Heidenheim - Füllkrug auf der Bank

Es war viel los auf der Zielgeraden der Sommer-Transferperiode. Auch bei unseren Revierklubs. Der BVB holte den deutschen Nationalspieler Niclas Füllkrug von Werder Bremen, Schalke 04 legte am Deadline Day nicht nach, hatte aber zuvor schon zwei Transfers getätigt. Über die aufregenden letzten Tage sprechen unsere Experten Christian Woop (BVB-Reporter) und Andreas Ernst (Schalke-Reporter) mit Moderator Martin Herms.

Dortmund. Borussia Dortmund steht am Freitagabend (20:30 Uhr) unter Druck. Gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim muss der BVB gewinnen. Der Live-Ticker.

Borussia Dortmund und der 1. FC Heidenheim eröffnen an diesem Freitag den dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga. In der Partie um 20.30 Uhr (DAZN) ist der Vizemeister aus dem Ruhrgebiet vor eigenem Publikum klarer Favorit. Der BVB beginnt sein Heimspiel gegen Heidenheim noch nicht mit Neuzugang Niclas Füllkrug. Der Stürmer, am Donnerstag von Werder Bremen verpflichtet, befindet sich allerdings im Kader.

BVB gegen den 1. FC Heidenheim: Das Spiel heute im Live-Ticker

Trainer Edin Terzic verändert seine Startaufstellung gegenüber dem Bochum-Spiel, 1:1, auf zwei Positionen. Verteidiger Mats Hummels bleibt auf der Bank, auch Felix Nmecha darf zunächst nur zusehen. Dafür beginnen Niklas Süle und Karim Adeyemi. Julian Brandt rückt im Mittelfeld ins Zentrum, dort fühlt sich der Nationalspieler am wohlsten.

BVB kann mit einem Sieg Tabellenführer werden

Der BVB hat bislang vier Punkte eingesammelt; mit einem Sieg über den Aufsteiger kann Dortmund zumindest über Nacht Tabellenführer werden.

So spielt der BVB: Kobel – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini – Can, Sabitzer – Malen, Brandt, Adeyemi - Haller

BVB-Trainer Edin Terzic steht heute vor einer Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Heidenheim. Foto: dpa

Mehr News zu Borussia Dortmund

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB