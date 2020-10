BVB Live! Haaland schießt den BVB gegen Freiburg in Führung

Dortmund. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg startet der BVB mit Marco Reus. Zwei wichtige Spieler fehlen den Dortmundern allerdings. Der Live-Ticker.

Borussia Dortmund hofft gegen den SC Freiburg auf Wiedergutmachung. Nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage beim FC Augsburg am vergangenen Wochenende soll gegen die Breisgauer unbedingt ein Sieg her.

Dabei helfen soll unter anderem Marco Reus. Nachdem er bereits im Supercup beim FC Bayern (2:3) in der Startformation gestanden hatte, läuft der BVB-Kapitän auch heute von Beginn an auf. Doch der erste Startelfeinsatz des Ur-Borussen nach überstandener Verletzungspause ist auch durch das Fehlen eines anderen bedingt.

Sancho nicht rechtzeitig fit

Denn Superstar Jadon Sancho ist nicht rechtzeitig fit geworden und fehlt dem BVB weiterhin mit einer Atemwegserkrankung. Gleiches gilt für Stammkeeper Roman Bürki. Der Schweizer wird durch Marwin Hitz ersetzt, wie schon im Supercup.

Ansonsten setzt BVB-Trainer Lucien Favre in seinem 3-4-2-1-System auf ähnliches Personal wie schon in den vergangenen Bundesligaspielen. Die Dreier-Abwehrkette bilden Emre Can, Mats Hummels und Manuel Akanji. Auf den Flügeln spielen Thomas Meunier (rechts) und Raphael Guerreiro (links), im zentralen Mittelfeld Jude Bellingham und Axel Witsel. Hinter der einzigen Spitze Erling Haaland starten Giovanni Reyna und Marco Reus.

So spielt der BVB gegen Freiburg:

BVB: Hitz – Can, Hummels, Akanji – Meunier, Witsel, Bellingham, Guerreiro – Reus, Reyna – Haaland

Freiburg: Müller – Heintz, Lienhart, Gulde – Schmid, Sallai, Höfler, Santamaria, Günter – Höler, Petersen

Hier geht es zum Live-Ticker

Borussia Dortmund - SC Freiburg