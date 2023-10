Live-Ticker Live! BVB gegen AC Mailand: Terzic setzt wieder auf Emre Can

Dortmund. Nächstes Champions-League-Duell für Borussia Dortmund: Der BVB empfängt zum Heimspiel in der Königsklasse Mailand. Das Spiel live im Ticker.

Beim BVB kehrt Kapitän Emre Can beim so wichtigen Champions-League-Spiel gegen die AC Mailand in die Startelf zurück. Felix Nmecha muss für ihn auf die Bank. Ansonsten verzichtet Trainer Edin Terzic auf große Überraschungen.

Champions League live: BVB gegen AC Mailand heute im Ticker:

Die Viererkette bilden der in Sinsheim beeindruckende Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Ramy Bensebaini. Das Zentrum sollen Salih Özcan und eben Can zusammenhalten. Davor spielen Julian Brandt, Marco Reus und Donyell Malen. Ganz vorne erlebt Niclas Füllkrug sein erstes Champions-League-Heimspiel seiner Karriere.

+++ Vor BVB-Spiel: Milan-Fans legen Verkehr in Dortmund lahm +++

Bei Mailand beginnen der ehemalige Schalker Verteidiger Malick Thiaw, 22. Auch ein ehemaliger BVB-Profi steht in der Startelf: Christian Pulisic, 25.

Intensive Vorbereitung auf ein richtungsweisendes Champions-League-Heimspiel: Borussia Dortmund empfängt die AC Mailand. Foto: AFP

So spielt der BVB: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini – Öczan, Can – Brandt, Reus, Malen – Füllkrug.

