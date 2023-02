Live! BVB gegen 1. FC Köln: Das U19-Topspiel heute im Ticker

Dortmund. Showdown in der U19-Bundesliga-West. Der BVB trifft heute ab 16 Uhr auf den 1. FC Köln. Es geht um die Meisterschaft und die Endrunde.

In der U19-Bundesliga kommt es am Freitag (16 Uhr) in Dortmund zum Aufeinandertreffen der Spitzenteams. Tabellenführer BVB trifft auf den Zweiten 1. FC Köln. Der Sieger macht einen großen Schritt in Richtung Meisterschafts-Endrunde. Auch der Zweite aus der West-Staffel qualifiziert sich, allerdings lauter Schalke 04 auf Platz drei und wartet mit nur drei Punkten Rückstand auf die Kölner auf einen Ausrutscher der Konkurrenz. Das Spiel können Sie ab 16 Uhr hier im Live-Ticker verfolgen.

BVB gegen den 1. FC Köln: Das U19-Topspiel im Live-Ticker

Nachdem dem 1. FC Köln die Teilnahme an dieser Endrunde nach der Saison 2019/20 aufgrund der Corona-Pandemie verwehrt blieb, hat das Team von Stefan Ruthenbeck in diesem Jahr wieder alle Trümpfe in der Hand.

Zwar sind die Kölner nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den MSV Duisburg hinter Borussia Dortmund zurückgefallen. Sie können die Tabellenführung aber schon am Freitag durch einen Sieg im Ligaspiel gegen den direkten Konkurrenten zurück erobern.

1. FC Köln voll des Lobes für den BVB

Vor dem Gastspiel seiner Mannschaft beim BVB ist Kölns Trainer Ruthenbeck voll des Lobes für den Gegner. "Dortmund ist eine Mannschaft, die nicht viele Fehler macht, unheimlich wenig Gegentore bekommen hat und einfach über eine sehr reife Spielanlage verfügt. Das ist nicht typisch Jugendfußball", gibt er einen Einblick in die Analyseergebnisse seines Teams.

