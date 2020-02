Live! BVB dominiert, doch PSG bleibt gefährlich

Dortmund. Im Heimspiel gegen PSG will der BVB den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale legen. Den CL-Kracher gibt es jetzt im Live-Ticker.

Ohne Änderungen geht Borussia Dortmund am Dienstagabend in das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain: Trainer Lucien Favre setzt auf die gleiche Mannschaft, die am Freitag 4:0 gegen Eintracht Frankfurt gewann. Das bedeutet auch: Manuel Akanji sitzt erneut auf der Bank, dafür spielt Lukasz Piszczek. Der Rechtsverteidiger läuft als Kapitän auf und geht in sein 50. Champions-League-Spiel – diese Marke hat noch kein anderer Dortmunder erreicht.

Taktisch setzt Favre auf die bewährte Dreierkette in der Abwehr. Neben Piszczek sollen dort Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou Gegentore verhindern – ebenso wie Roman Bürki im Tor. Das Zentrum sollen Axel Witsel und Emre Can abdichten – der Defensiv-Allrounder, der kurz vor der Partie für 25 Millionen Euro fest von Juventus Turin verpflichtet wurde.

Die Flügel besetzen Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro, im Angriff sollen Jadon Sancho, Erling Haaland und Thorgan Hazard wirbeln. Auf der Bank sitzen neben Akanji Ersatztorhüter Marwin Hitz, Mahmoud Dahoud, Mario Götze, Nico Schulz, Giovanni Reyna und Marcel Schmelzer.

Ex-Schalker Thilo Kerher und Julian Draxler bei PSG nur auf der Bank

In Akanji verzichtet Favre auf einen eigentlich hochbegabten Abwehrspieler, der allerdings im Laufe der Saison immer wieder entscheidend patzte. In Piszczek spielt die deutlich langsamere Alternative. Da auch Hummels nicht zu den schnellsten Abwehrspielern zählt, muss der BVB dringend verhindern, dass die hochkarätigen Pariser Angreifer Tempo aufnehmen können.

Denn bei PSG ist Superstar Neymar rechtzeitig fit geworden und hat seine Rippenverletzung erwartungsgemäß überwunden. Neben ihm laufen im Angriff der Franzosen Kylian Mbappé und Angel Di Maria auf. Allerdings setzt der frühere BVB-Trainer Thomas Tuchel auf defensive Kompaktheit und lässt die übrigen Angreifer Mauro Icardi und Edinson Cavani erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Dort sitzen auch die Ex-Schalker Julian Draxler und Thilo Kehrer.​

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: