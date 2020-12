Live! 1:4! Der BVB wird vom VfB Stuttgart zerlegt

Dortmund. Der BVB schlittert kurz vor Weihnachten in eine sportliche Krise. Gegen den VfB Stuttgart enttäuscht Dortmund auf ganzer Linie. Der Live-Ticker.

Bei Borussia Dortmund entspannt sich die Personallage vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart ein weinig. Die beste Nachricht aus BVB-Sicht: Abwehrchef Mats Hummels, der im Champions-League-Spiel bei Zenit St. Petersburg (2:1) angeschlagen ausgewechselt wurde, ist rechtzeitig fitgeworden und steht in der Startelf – ihn hatten die Adduktoren gezwickt. Auf Thorgan Hazard dagegen muss der BVB verzichten. Auch er war bei Zenit ausgewechselt worden,s eine muskulären Probleme allerdings wiegen etwas schwerer.

Weitere Rückkehrer beim BVB neben Mats Hummels

Hummels ist aber nicht der einzige Rückkehrer, auch Manuel Akanji, Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud und Reinier haben ihre gesundheitlichen Probleme überwunden und stehen teils in der Startelf, teils sitzen sie auf der Bank.

Anführer beim BVB: Mats Hummels. Foto: firo

Das Tor hütet wieder Roman Bürki, den in St. Petersburg Marwin Hitz vertreten hatte. In der Abwehr setzt Trainer Lucien Favre erneut auf eine Dreierkette, in der neben Hummels und Akanji Emre Can aufläuft. Auf dem linken Flügel spielt Guerreiro, auf dem rechten Meteu Morey. Das Zentrum besetzen Axel Witsel und Jude Bellingham.

Favre lässt wieder ohne gelernten Stürmer spielen

Den nach wie vor verletzten Mittelstürmer vertritt Kapitän Marco Reus, ihn sollen Giovanni Reyna und Jadon Sancho unterstützen. Favre also verzichtet erneut auf einen gelernten Stürmer in der Startelf.

Auf der Bank sitzen neben Dahoud und Reinier Ersatztorhüter Marwin Hitz sowie Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz, Youssoufa Moukoko, Lukasz Piszczek, Felix Passlack und Julian Brandt. Der Nationalspieler hatte gegen Zenit einen enttäuschenden Auftritt hingelegt, auch die BVB-Verantwortlichen attestierten ihm zuletzt, dass er sich steigern muss. Nun sitzt er erst einmal draußen – auch weil Favre wieder die Qual der Wahl hat.

Statt auf zehn Spieler wie in St. Petersburg muss der BVB nämlich nur noch auf vier Profis verzichten: Haaland, Thomas Meunier (beide Muskelfaserriss), Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-OP) und Thomas Delaney (Rückenprobleme).

Hier geht es zum Live-Ticker: