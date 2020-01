Dortmund. Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus übt in einem Interview Kritik an Spielern des BVB. Trainer Lucien Favre sei nicht das Problem.

"Leise Leader": Lothar Matthäus kritisiert BVB-Profis

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre stand gerade im Herbst des vergangenen Jahres aufgrund einer Schwächephase in der Kritik. Zu Unrecht, wie Lothar Matthäus findet. Der Rekordnationalspieler verteidigt den Schweizer. Zum Jahresende stabilisierte sich der BVB zusehends, überwintert nun auf Platz vier.

"Es liegt nicht am Trainer, das hatten wir schon. Die Spieler müssen umsetzen, was der Trainer will. Beim BVB passiert das gerade wieder. Generell ist Lucien Favre ein guter Trainer, das hat er jetzt gezeigt und wird es auch weiterhin zeigen", sagte Matthäus in einem Interview der "Frankfurter Rundschau".

BVB im Achtelfinale gegen Tuchel und PSG

Vielmehr machte der 58-Jährige einzelne Spieler der Borussia für die schwache Hinrunde verantwortlich. "Man hat es in der Champions League gesehen, mit wie viel Glück sie weitergekommen sind. Soweit sollte es nicht kommen, dass man eine Über-Weltklasse-Leistung von einem Torwart benötigt, um zu Hause gegen Slavia Prag zu gewinnen." Roman Bürki trumpfte gegen Prag groß auf und sichert dem BVB so den Einzug in das Achtelfinale. Dort treffen die Dortmunder auf Ex-Trainer Thomas Tuchel und Paris St. Germain.

Matthäus bemängelt, dass die Dortmunder ihre Leistung in wichtigen Spielen häufig nicht abrufen können. "Immer wenn es eng wird bei Dortmund, fehlt ihnen der eine oder andere Typ, der vorangeht. Auch gegen Leipzig und Hoffenheim hat man das gesehen", meinte Matthäus. Bei der TSG verlor der BVB aufgrund eines späten Gegentors mit 1:2.

Matthäus kritisiert BVB-Stars Reus und Hummels

Der Sky-Experte vermisst Führungsqualität im BVB-Kader. Aus diesem Grund habe die Mannschaft das Jahr mit nur einem Punkt aus zwei Spielen beendet: "Solche Punkte darf man nicht verschenken, wenn man Großes erreichen will. Da braucht es eine führende Hand auf dem Platz, ein Gesicht. Marco Reus und Mats Hummels sind leise Leader, die haben häufig mit sich selbst zu kämpfen. Da ist zum Beispiel ein Manuel Neuer ganz anders."

Dennoch glaubt Matthäus nicht, dass der BVB im Winter groß personell nachrüsten muss. "Ich würde mir einfach wünschen, dass der eine oder andere zeigt, dass er ein Leader ist. Witsel, Reus, Hummels – das würde auch von der Linie her passen auf dem Platz."