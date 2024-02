BVB vor Wolfsburg: Ohne Adeyemi und Nmecha - aber mit Haller

Dortmund Am Samstag spielt Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg. BVB-Trainer Edin Terzic sprach über sein Personal und die Ausgangslage.

Nach dem letztwöchigen 3:0 gegen Lieblingsgegner SC Freiburg und dem Afrika-Cup Triumph von Sebastien Haller ist die Stimmung bei Borussia Dortmund prächtig. Nun geht es am Samstag zum VfL Wolfsburg (15.30 Uhr), bei dem Trainer Niko Kovac auf der Kippe steht. BVB-Trainer Edin Terzic berichtete, wie die Vorbereitung auf das Spiel lief, wer ihm zur Verfügung steht und was er sich sonst noch vorstellt.

Die BVB-PK im Live-Ticker

12.30 Uhr: BVB-Trainer Edin Terzic nimmt Platz vor den anwesenden Journalisten.

12:31 Uhr:Felix Nmecha wird am Samstag nicht dabei sein. „In der Reha bewegt er sich aber schon viel besser. Er versucht, alles möglich zu machen und schnellstmöglich zurückzukommen. Da sind wir sehr positiv“, sagt Terzic. „Es gibt nicht einen Tag, an dem er nicht vor den anderen am Trainingsgelände ist und arbeitet. Er wird aber weiterhin nicht zur Verfügung stehen, das wird noch ein paar Tage oder Wochen dauern.“

12:32 Uhr: Karim Adeyemi hat muskuläre Probleme und wird in Wolfsburg ebenfalls fehlen. Terzic: „Bei ihm wollen wir kein Risiko eingehen. Wir hoffen aber, dass er Anfang nächster Woche wieder mit dabei sein kann.“

12:33 Uhr: Ramy Bensebaini hat zwei Tage lang nicht mittrainiert, er wird heute individuell arbeiten und morgen dann ins Teamtraining stoßen.

Julian Brandt kämpft nach Krankheit noch um seine körperliche Topform. „Ich komme mir vor wie ein Arzt“, scherzte Terzic.

Sebastien Haller im Finale des Afrika-Cups. Foto: Themba Hadebe / dpa

12:34 Uhr: Afrika-Cup-Sieger Sebastien Haller wird in den kommenden Stunden zurückerwartet. Dann geht es zum Medizincheck, der darüber entscheiden wird, ob der Stürmer eine Option am Samstag ist. „Ich bin zuversichtlich“, sagt Terzic. „Er hat zwei wichtige Tore erzielt. Wir kennen alle seinen langen Weg, deshalb freut es uns umso mehr. Wir freuen uns extrem, dass er wieder da ist und hoffen, dass er den Schwung mitnehmen kann.“

12:35 Uhr: Auch Mats Hummels könnte nach seinen Einwechslungen in den vergangenen Spielen wieder mehr belastet werden. „Er arbeitet gut im Training“, sagt Terzic.

12:36 Uhr: Terzic über Mateu Morey: „Mateu hat das gegen Freiburg sehr gut gemacht und hat das ohne Probleme überstanden. Mateu macht uns gerade extrem viel Spaß. Er ist auf einem sehr guten Weg.“

12:37 Uhr: Gegen den VfL Wolfsburg will Terzic „die Fehler minimieren und die Schwankungen weiter in den Griff bekommen. Wir haben einfach zu viele Unentschieden eingefahren“. Klares Ziel sei es, weniger Tore zu kassieren - „und natürlich mehr zu schießen. Wenn wir die Positionsdisziplin mit einer guten Qualität in unser Spiel bekommen, ist die Aussicht auf Erfolg groß.“

12:38 Uhr: Der Gegner steht extrem unter Druck, Trainer Niko Kovac wackelt. „Der VfL hat keine leichte Phase derzeit“, sagt Terzic. „Niko macht einen guten Job in Wolfsburg. Aber die Ergebnisse lassen sich nun einmal nicht wegdiskutieren.“ Doch die vielen Unentschieden und knappen Niederlagen mit einem Tor Differenz in den letzten neun Spielen zeigen, „dass es schwer ist, gegen sie zu gewinnen“, meint Terzic. Zudem erinnert er sich: „Wir waren vor einigen Wochen in einer ganz ähnlichen Situation wie die Wolfsburger jetzt.“

12:39 Uhr: Angesprochen auf die kommende Fastenzeit räumt Terzic ein, dass er eigentlich auf Süßigkeiten verzichten müsste. Terzic: „Aber auf eines wollen wir nicht verzichten: Punkte in der Bundesliga.“

12.40 Uhr: Die PK ist beendet.

