Am Mittag ist Willi Mischkin mit dem Thalys in Paris angekommen, gemeinsam mit seienr Frau Jutta. Der Borussia-Dortmund-Fan aus Sundern wollte seine Mannschaft im Rückspiel des Champions-Leage-Achtelfinals bei Paris Saint-Germain verfolgen und unterstützen – doch daraus wird nichts werden: Die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt hat entschieden, dass die Partie am Mittwochabend (21 Uhr/Sky) wegen der Ausbreitung des Corona-Virus ohne Zuschauer ausgetragen wird.

„Das ist eine Katastrophe“, sagt Mischkin. „Ich hatte solche Schwierigkeiten, eine Karte zu bekommen, hab Montag eine bekommen. Ich habe mich so auf das Spiel gefreut und jetzt habe ich gerade auf der Internetseite von PSG gelesen, dass keine Zuschauer reindürfen.“

Sightseeing statt Fußball im Stadion

Mit dem Stadionausflug wird es also nichts werden. „Wir machen dann eben Sightseeing“, sagt Mischkin. „Wir hatten ja eh geplant, von Montag bis Donnerstag hier zu bleiben. Ich wollte aber in erster Linie zum Spiel.“

So muss am Spieltag eben der Fernseher hinhalten. Vielelicht in einer Pariser Kneipe, vielleicht aber auch im Zimmer des Appartements. „Da haben wir Satellitenfernsehen, das sollte also auch gehen“, mutmaßt der Sundener. „Trotzdem ist das ärgerlich.“

Zumal er die Aufregung nicht ganz begreift: „Im ersten Moment empfinde ich das eher als nicht gerechtfertigt, ich glaube, das wird ein bisschen aufgebauscht“, sagt er – da mischt sich seine Frau ein: „Wenn nachher etwas kommt, ist das Geschrei aber auch groß.“

Kosten für die Tickets werden erstattet

Es ist eben schwierig, die Lage einzuschätzen, in Paris wie überall sonst. Einen schwachen Trost immer hin gibt es für Mischkin und alle anderen angereisten BVB-Fans: Der Klub hat angekündigt, dass er die Kosten für die Tickets erstattet.

Wie es in den Tagen danach in der Bundesliga weitergeht, ist derzeit noch offen. Geschäftsführer Christian Seifert von der Deutschen Fußball Liga rechnet allerdings schon an diesem Wochenende mit Geisterspielen. „Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch“, sagte er am Montag bei „Bild live“. Eine Komplett-Absage schließt die DFL derzeit aber aus. „Aufzuhören ist keine Option. Wir brauchen Mitte Mai eine Tabelle, damit die Clubs planen können“, sagte Seifert dazu.

Alle Entwicklungen in NRW lesen Sie in unserem Newsblog.