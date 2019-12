Beleidigungen gegen Hopp: TSG erteilt 14 BVB-Fans Hausverbot

Wenn der BVB am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und ZDF) bei der TSG Hoffenheim antritt, dann dürfen 14 Dortmunder Fans das Stadion nicht betreten. Sie haben von der TSG ein Schreiben bekommen, das ihnen am 20. Dezember 2019 ein Hausverbot für die Prezero-Arena erteilt. Die Betroffenen haben am Donnerstag Post vom Verein erhalten. Darüber berichteten zunächst die Ruhr Nachrichten.

Der Hintergrund: Nach dem letzten BVB-Auswärtsspiel in Sinsheim wurde gegen die 14 Anhänger ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Die Zuschauer hatten den TSG-Mäzen Dietmar Hopp, Mehrheitsgesellschafter des Klubs, beleidigt. Die meisten Verfahren sind längst eingestellt worden, überhaupt lässt sich laut der DFB-Regularien kein bundesweites Stadionverbot wegen Beleidigung aussprechen. Deswegen musste die TSG Hoffenheim nun Hausverbote erteilen.

In der Prezero-Arena sind nicht nur, wie in allen Bundesligastadien üblich, Videokameras installiert, um Zuschauer zu identifizieren, die sich nicht regelkonform verhalten. Es gibt auch ein Richtmikrofon, um die Gesänge abzuhören. Eigentlich ist dies nicht erlaubt. So konnten wohl auch die 14 BVB-Fans ermittelt werden, gegen die die Strafverfahren eingeleitet wurden. Die daraus erfolgten Hausverbote haben insofern ein Geschmäckle, dass die TSG die Daten nur von der Staatsanwaltschaft haben kann.

BVB-Fans reisen nach Hoffenheim unter Bewährung

Generell ist das Verhältnis zwischen den BVB-Fans und Dietmar Hopp schon lange angespannt. Es gab bereits einige Vergehen. Etwa Hopp im Fadenkreuz. Oder "Hurensohn"-Gesänge. Deswegen hat das DFB-Sportgericht im November 2018 eine Auswärtssperre verhängt und zur Bewährung ausgesetzt. Diese könnte widerrufen werden, sollten sich die sanktionswürdigen Vorfälle wieder ereignen.

Sollten die BVB-Fans, die am Freitag das Stadion betreten, also wieder Aktionen gegen Hopp planen, könnte es sein, dass beim nächsten Auswärtsspiel überhaupt keine schwarz-gelben Anhänger mehr nach Sinsheim reisen dürfen. Dies wäre allerdings die Rückkehr zu Kollektivstrafe, die eigentlich nicht mehr verhängt werden soll. (las)