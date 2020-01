Marbella. Viele Medien berichten von einem Rekordangebot des BVB für Abwehrspieler Merih Demiral. Wir klären auf, was am Gerücht dran ist. Der Faktencheck.

Hat der BVB ein Angebot für Merih Demiral abgegeben?

Bei Borussia Dortmund ist man es inzwischen gewohnt, dass der Klub ständig mit Spielern aus aller Welt in Verbindung gebracht wird. Im vergangenen Sommer machte sich der Mediendirektor des Klubs sogar einen Spaß daraus, alle Spieler zu zählen, an denen dem BVB ein Interesse oder Verhandlungen nachgesagt wurden. Am Ende war es eine Zahl deutlich über 50.

Am Wochenende aber wunderte man sich beim BVB dann doch etwas mehr als sonst. Da nämlich lasen sie bei zahlreichen (Online-) Medien, sie hätten ein Angebot für den Innenverteidiger Merih Demiral abgelegt. Nicht nur einfach ein Angebot, nein: ein Rekord-Angebot. 40 Millionen Euro biete der BVB angeblich für den Türken in Diensten des italienischen Meisters Juventus Turin, mehr also als für Mats Hummels gezahlt wurden. So hatte es der oft als Transferexperte betitelte Gianluca di Marzio in die Welt gesetzt, so schrieben es viele Medien ab.

BVB sieht sich in der Defensive gut aufgestellt

Nach Informationen dieser Zeitung aber gibt es ein solches Angebot nicht, es gibt nicht einmal Interesse am 21-Jährigen. Zum einen sieht man sich in der Innenverteidigung mit Hummels, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou und Leonardo Balerdi gut aufgestellt, zumal notfalls auch Axel Witsel oder Lukasz Piszczek aushelfen könnten. Dass Demiral beim „Salutier-Jubel“ der türkischen Nationalmannschaft als Rädelsführer galt und auch andere Spieler zum umstrittenen Gruß aufforderte, hat sein Ansehen auch nicht unbedingt gestärkt.

BVB-Zugang Haaland verdient deutlich mehr als Weigl

Und dann ist da noch die finanzielle Dimension: 40 Millionen will und kann sich der BVB derzeit nicht für einen solchen Transfer leisten. Die 20 Millionen Euro Ablöse für Stürmer Erling Haaland sind zwar durch den Verkauf von Julian Weigl an Benfica Lissabon wieder eingenommen. Allerdings kamen zum Haaland-Transfer noch Prämien für dessen Berater, zudem bezieht der Angreifer ein deutlich höheres Gehalt als Weigl. Und da der BVB nicht mehr Geld ausgeben als einnehmen will, stehen derzeit keine Riesensummen für Einkäufe zur Verfügung.

Nicht zuletzt würde ein solches Geschäft wohl an Juventus scheitern: Gegenüber der Zeitung „Tuttosport“ erklärte Juve-Sportdirektor Fabio Paratici den Abwehrspieler Demiral für „unverkäuflich“.