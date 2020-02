Gullit schwärmt von BVB-Star Haaland: „Er ist unglaublich“

Berlin. BVB-Stürmer Erling Haaland verzückt Hollands EM-Star von 88. Im Achtelfinale der Champions League gegen PSG hat Gullit einen Favoriten.

Durch den Wechsel von Österreich ins Ruhrgebiet ist Erling Haaland den Niederlanden natürlich ein ganzes Stückchen näher gekommen. Bereits vor dem Wechsel von RB Salzburg zu Borussia Dortmund war der 19 Jahre alte Stürmer des BVB bereits im Nachbarland bekannt, doch die ersten Auftritte für den Bundesligisten haben Oranjes anerkannte Fußballexperten noch einmal mit der Zunge schnalzen lassen.

„Er ist unglaublich“, sagte Ruud Gullit, 1988 mit den Niederlanden in Deutschland Europameister geworden, am Sonntagabend beim Laureus-Award in Berlin über Erling Haaland. „dass er jetzt mit dem Toreschießen weitermacht wie in Salzburg – unfassbar.“ Gullit beglückwünscht den BVB auf jeden Fall zu dem Winter-Zugang: „Das ist der richtige Klub, denn Dortmund will immer Tore schießen.“

BVB-Stürmer Haaland hat für Salzburg acht CL-Tore erzielt

Gullit war vor allem in den 80er-Jahren auffällig – optisch wegen seiner Rastalocken, fußballerisch wegen seiner Ballfertigkeiten auf der Zehner-Position. „Haaland hat eine gute Entscheidung getroffen“, sagte der 57-Jährige nun. „Borussia Dortmund spielt technisch anspruchsvollen Offensivfußball. Sie haben ein wundervolles Stadion mit tollen Fans. Mensch, ich war dort mehrere Male – es ist unglaublich.“

Haaland, achtmal in der Vorrunde der Champions League für die Salzburger treffsicher, steht nun am Dienstag (21 Uhr/Sky) vor seinem ersten Königsklassen-Einsatz für den BVB. Gegner im Achtelfinale-Hinspiel in Dortmund ist Paris St.-Germain mit dem Ex-Trainer Thomas Tuchel. Trotz Haaland „ist Paris für mich Favorit“, so Gullit. Für den Sieg im Champions-League-Finale im Mai hat Gullit aber derzeit nur eine Mannschaft wirklich auf dem Schirm: „Manchester City ist nicht in guter Verfassung, Bayern München nicht, Juventus Turin nicht, Real Madrid nicht – nur Liverpool, sie sind für mich der große Favorit.“ Mit Haaland sei dem BVB allerdings auch eine Menge zuzutrauen.

BVB empfängt am Dienstag Paris Saint-Germain

Gullit kannte ihn vor dem Wechsel zum BVB natürlich, aber: „Er ist so, wonach er gar nicht aussieht: viel schneller, als viele Experten denken. Und dazu ist er sehr abgeklärt vor dem Tor.“ Bei Borussia Dortmund habe er das richtige Umfeld, um sich nun weiterzuentwickeln, denn Gullit weiß: „Ein wirklich guter Stürmer, aber: Wartet auch noch ein paar Jahre ab. Denn so weiterzumachen, wie er es jetzt tut, ist nicht einfach für einen Youngster.“

Die nächste Bewährungsprobe bietet sich Erling Haaland auf jeden Fall am Dienstag an, wenn der BVB in Dortmund PSG empfängt.