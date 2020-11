Grünes Licht: Delaney bei BVB-Abschlusstraining dabei

Dortmund. BVB-Profi Thomas Delaney fehlte zuletzt wegen Muskelproblemen, gegen Brügge kann er wohl mitwirken. Trainer Favre hat also die Qual der Wahl.

Es war kalt am Montagabend in Brackel, als sich die Profis von Borussia Dortmund auf das Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge am Dienstag (21 Uhr/Dazn) vorbereiteten. Thomas Delaney aber schien das nicht groß zu stören. Kein Wunder der Däne ist kühle Temperaturen gewöhnt – und er war ohnehin froh überhaupt mitwirken zu können.

Das Bundesligaspiel bei Hertha BSC (5:2) hatte der defensive Mittelfeldspieler verpasst, weil er mit Muskelproblemen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt war. Am Montagvormittag hatte Trainer Lucien Favre noch offengelassen, ob Delaney würde mitwirken können, er wollte erst das Training abwarten. Und das brachte dann die Erkenntnis, dass der zweikampfstarke Däne rechtzeitig fitgeworden war.

BVB: Im Mittelfeld hat Trainer Favre mehrere Optionen

Ob er auch spielt, ist damit noch lange nicht gesagt, Favre hat gegen Brügge die Qual der Wahl. Im Mittelfeldzentrum dürften eher Axel Witsel und Jude Bellingham die Nase vorne haben, der junge Engländer hatte sich in Berlin nach seiner Einwechslung stark eingefügt. Und auch Mahmoud Dahoud ist ein ernstzunehmender Kandidat, wenn Favre ihn nicht reif für eine Pause hält.

Eine große Auswahl hat der Trainer auch in der Offensive. Jadon Sancho und Thorgan Hazard, in Berlin noch geschont, werden wohl in die Startaufstellung rutschen. Und was ist mit Youssoufa Moukoko, der in Berlin mit 16 Jahren und einem Tag zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte wurde und das nun auch in der Champions League schaffen könnte?

Favre wollte sich dazu nicht wirklich äußern, es sei zu früh und die Auswahl vorne zu groß, sagte der Trainer. Klar ist, dass der BVB Moukoko, der nicht für den Kader gemeldet war, über die B-Liste nachmeldet. Diese ist für Spieler reserviert, die nach dem 1. Januar 1999 geboren und mindestens zwei Jahre im Klub sind. Bis Mitternacht am Montag hat der BVB Zeit für die Nachmeldung, nach Informationen dieser Redaktion ist sie im Laufe des Tages bereits erfolgt.

Gut möglich also, dass der Angreifer gleich den nächsten Rekord aufstellt.