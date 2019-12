Leipzig. Der BVB setzt ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Am Sonntag hat der Bundesligist die Verpflichtung von Stürmer Erling Haaland vermeldet.

Fix! BVB bestätigt Verpflichtung von Wunschstürmer Haaland

Der 19-jährige Mittelstürmer Erling Haaland wechselt vom österreichischen Meister RB Salzburg zum BVB. Er unterschrieb heute einen bis zum 30. Juni 2024 datierten Vertrag. Am 3. Januar wird der Norweger zur Mannschaft stoßen und tags darauf mit ihr ins Trainingslager nach Marbella (Spanien) reisen.

BVB zahlt Haaland mehr als fünf Millionen Euro Jahresgehalt

Der BVB hatte Haalands aktuellem Arbeitgeber zuvor angezeigt, alle für einen Transfer notwendigen Vertrags-Bedingungen rechtzeitig zu erfüllen. Nach Informationen dieser Redaktion werden die Dortmunder eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro bezahlen. Haaland steigt zu den Topverdienern im BVB-Kader auf und wird über fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Nach einer enttäuschenden Bundesliga-Hinrunde hatten die Dortmunder Verantwortlichen den Entschluss gefasst, eine Verstärkung für die Offensive zu verpflichten. Das wurde offen kommuniziert. Haaland war von Beginn an die Wunschlösung. Der 1,94 Meter große Mittelstürmer hat eine überragende Hinrunde für die Salzburger gespielt. In 22 Pflichtspielen gelangen ihm 28 Tore, acht davon in der Gruppenphase der Champions League. Mit dieser überragenden Quote hat Haaland das Interesse viele namhafter Vereine geweckt. Vor allem RB Leipzig, Manchester United und Juventus Turin haben starkes Interesse signalisiert. Am Ende haben die Dortmunder das Rennen um den Angreifer gemacht.

BVB-Boss Watzke: "Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt"

„Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt“, sagt Borussia Dortmunds Vorsitzender der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke.

Sportdirektor Michael Zorc ergänzt: "Wir alle dürfen uns auf einen ehrgeizigen, athletischen und physisch starken Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und beeindruckendem Tempo freuen, den wir in Dortmund weiterentwickeln möchten. Mit 19 Jahren steht Erling selbstverständlich noch am Anfang einer hoffentlich großen Karriere!"