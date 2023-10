Felix Nmecha nach seinem BVB-Tor: "Ich weiß, dass ich die Qualität habe"

Newcastle. Felix Nmecha erlebt einen Aufschwung beim BVB. In Newcastle erzielte er den entscheidenden Treffer an einem besonderen Dortmunder Abend.

Es überraschte, dass die Europäische Fußball-Union Donyell Malen zum Spieler des Spiels wählte, obwohl es beim 1:0-Erfolg des BVB in der Champions League einige andere herausragende Akteure auf dem Platz gab in der hitzigen Partie in Newcastle. Torhüter Gregor Kobel rettete mehrfach, Nico Schlotterbeck verteidigte mitreißend. Und Felix Nmecha erzielte das Tor des Tages durch einen überlegten Schuss in die rechte Ecke.

Der Neuzugang, für 30 Millionen Euro gekommen vom VfL Wolfsburg, beweist so langsam, dass sich die große Summe, die Dortmund in ihn investiert hat, gelohnt haben könnte. Kein anderer Dortmunder kann das Mittelfeld so wie er mit großen Schritten überbrücken.

Der Dank geht nach oben: Felix Nmecha, Torschütze des BVB. Foto: dpa

+++ BVB-Gegner Newcastle United: Aufstieg dank Saudi-Millionen +++

„Wenn ich mehr spiele, mehr Rhythmus kriege, bin ich da“, sagte Felix Nmecha nach der Partie. Er habe sich nicht speziell auf diese Begegnung vorbereitet. „Ich versuche, nicht zu viel zu denken. Ich habe mein Vertrauen in Gott.“

Dass er sehr gläubig lebt, damit geht der gebürtige Hamburger offen um, die Auslegung seines Glaubens hatte im Sommer allerdings für Widerstände innerhalb der Dortmunder Fanszene gesorgt, weil geteilte Inhalte in den sozialen Medien ein homophobes Weltbild vermuten ließen. Die Aufregung hat sich gelegt, Schrammen aber hat die Diskussion hinterlassen.

Felix Nmecha nach dem BVB-Sieg: "Ich versuche, jeden Tag besser zu werden"

Auch sportlich kämpfte Nmecha mit Problemen. Aber: „Ich weiß, dass diese Momente nicht einfach sind, aber ich versuche, sie zu nutzen, um besser zu werden, um einfach dieses Vertrauen in Jesus zu haben, dass es besser wird. Und ich weiß, dass ich die Qualität habe.“

Er sei glücklich, berichtete Felix Nmecha, dass es endlich mit einem Tor geklappt habe. Trainer Edin Terzic würde ihm vertrauen. „Ich versuche, jeden Tag besser zu werden, ihm zuzuhören.“ Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) spielt der BVB bei Eintracht Frankfurt; mal schauen, wer dann Spieler des Spiels wird.

BVB - weitere Hintergründe und News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB