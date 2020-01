Essen Der frühere Kölner Torjäger Dieter Müller lobt Haaland und Cordoba – und glaubt an den Klassenerhalt des FC. Das verrät er im Interview.

FC-Legende Dieter Müller: Gegen Haaland muss jeder mithelfen

Dieter Müller ist bis heute der zweitbeste Torjäger in der Geschichte des 1. FC Köln. Zwischen 1973 und 1981 hat er wettbewerbsübergreifend 219 Tore für den FC erzielt, nur Hannes Löhr (222) war noch öfter für die Kölner erfolgreich. Vor dem Auswärtsspiel des 1. FC Köln bei Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr, live in unserem Ticker) haben wir mit dem 65-Jährigen über diese Partie und die beiden aktuellen Top-Stürmer von FC und BVB gesprochen.

Dieter Müller, der 1. FC Köln hat zuletzt vier Mal in Folge gewonnen. Wie beurteilen Sie die Entwicklung Ihres Ex-Vereins?

Es war für mich nicht abzusehen, dass es so nach oben gehen würde, aber ich finde es super, dass es mit Horst Heldt und Markus Gisdol so gut klappen. Offensichtlich machen sie richtig gute Arbeit.

Können Sie sich vorstellen, dass die Siegesserie des FC auch in Dortmund weitergeht?

Schwer. Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Im Fußball ist zwar alles möglich, aber Dortmund dürfte zu stark für Köln sein. Da reicht die Qualität beim FC nicht.

Beim BVB könnte Erling Haaland erstmals in der Startelf stehen, nachdem er als Einwechselspieler drei Tore gegen Augsburg erzielt hat. Wie kann Köln ihn stoppen?

Haaland ist ein Riesen-Talent. Es ist gut für den BVB, dass sie ihn bekommen haben. Ich habe ihn schon ein paar Mal in der Champions League spielen sehen und jetzt auch gegen Augsburg. Er hat einen starken linken Fuß, ist robust und sehr schnell. Auf Abseits zu spielen, kann gegen ihn gefährlich sein. Auf Kölner Seite muss jeder in der Defensive mithelfen, um ihn aufzuhalten.

Auch der FC kann sich auf seinen Mittelstürmer verlassen: Jhon Cordoba traf zuletzt regelmäßig. Wie gefällt er Ihnen, als ehemaliger Angreifer?

Cordoba habe ich zuletzt im Dezember beim Auswärtsspiel in Frankfurt live gesehen. Da hat er zwar nicht getroffen, aber gezeigt, dass er auch ohne eigenes Tor sehr wichtig für die Kölner ist. Er bewegt sich sehr gut, ist fleißig und kann Bälle vorne festmachen. Wenn er dann noch trifft, umso besser. Er gefällt mir richtig gut.

Glauben Sie, dass er den FC auch zum Klassenerhalt schießen wird?

In Köln müssen trotz vier Siegen in Folge alle demütig bleiben. Es wird sicher ein Kampf bis zum Ende. Die Mannschaft ist aber gefestigt und macht einen guten Eindruck. Ich glaube, dass der FC in der Bundesliga bleiben wird.

Wie geht das Spiel gegen den BVB aus?

Ich habe lange für den FC gespielt und mein Herz hängt noch heute an Köln, daher tippe ich auf ein 1:1 – auch wenn es schwer wird.