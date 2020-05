Favre fehlt Feuer – das ist ein Problem für den BVB

Dortmund. Lucien Favre hat nach der verpassten Titelchance selbst die Diskussionen um seine Person entfacht. Es ist schwer, sie zu beenden. Ein Kommentar.

Lucien Favre hat, wie man so schön sagt, ein Fass aufgemacht. Ob er weiß, was diese Redewendung bedeutet? Da kann man sich bei ihm nicht sicher sein. Denn der aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz stammende Trainer von Borussia Dortmund hat auch nach vielen Jahren Arbeit in Deutschland noch seine Mühen mit der deutschen Sprache. Es ist nicht immer leicht zu verstehen, was genau er gerade meint.