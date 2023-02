Ex-BVB-Profi David Odonkor läuft in der Kreisliga A auf

Düsseldorf. Überraschender Auftritt in der Kreisliga: David Odonkor stand am Sonntag auf einmal auf dem Rasen in Düsseldorf. So ist es dazu gekommen.

Eigentlich wäre ein Bericht zu dem Düsseldorfer Kreisliga-A-Duell zwischen dem SC West II und dem DSV 04 nicht der Rede wert. Eigentlich.

Doch am Sonntag, 12. Februar, stand in der Startaufstellung der Kreisliga-A-Reserve des Düsseldorfer Landesligisten SC West niemand Geringeres als David Odonkor.

So beurteilt Ex-BVB-Star David Odonkor seinen Auftritt

Der 16-malige deutsche Nationalspieler und WM-Teilnehmer von 2006 mischte bis zur 68. Minute im Duell der West-Reserve gegen den DSV 04 mit, ehe Till Arne Kämmerling ihn ersetzte.

Am Rande: Der DSV siegte mit 4:0. Die Niederlage konnte auch der Ex-Nationalspieler nicht verhindern.

"Leider haben wir verloren, aber das hat schon Spaß gemacht - aber auch gereicht (lacht). Konditionell habe ich keine Schwierigkeiten, ich halte mich ja fit. Aber die fast 70 Minuten haben die Knochen dann doch zu spüren bekommen", erzählt der 38-jährige Odonkor am Montag dieser Redaktion.

Aber wie kam es eigentlich zu dem Einsatz des 75-maligen Bundesligaprofis, der in seiner Karriere bei Alemannia Aachen, Borussia Dortmund und Betis Sevilla unter Vertrag stand? Odonkor antwortet: "Ich wohne in Düsseldorf und SC-West-Torwart Felix Michels ist ein guter Freund von mir. Ich habe die Jungs mal in der Sommervorbereitung zwei-, dreimal trainiert und dabei auch eine Wette verloren."

Odonkor verrät weiter: "Ich habe Felix gesagt, dass ich mal ein Ligaspiel absolvieren werde, wenn er einen Elfer von mir hält. Das hat er geschafft und ich habe nun den Wetteinsatz eingelöst. Das war's dann aber auch. Ich plane jetzt keine Karriere in der Kreisliga A (lacht). Aber, ich muss wirklich sagen: Das hat richtig Spaß gemacht. Die Jungs sind alle super nett und ich schaue mir auch so schon einmal ein Spiel dieser Mannschaft an."

Ex-BVB-Profi David Odonkor will als Trainer vorankommen

Die Karriere als aktiver Spieler hat Odonkor nach viel Verletzungspech längst an den Nagel gehängt. Viel mehr will der B-Lizenz-Inhaber im Trainerbereich vorankommen.

David Odonkor arbeitete bisher auch schon als Sportlicher Leiter bei der Hammer SpVg, war Cheftrainer in Bad Pyrmont und des TuS Dornberg sowie Co-Trainer beim SC Verl und Eskisehirspor in der Türkei.

"Ich suche einen Job als Co-Trainer und das natürlich in den höheren Ligen. In der Vergangenheit hatte ich zwei Anfragen aus dem Düsseldorfer Raum, aber im Endeffekt sind wir nicht zusammengekommen. Vielleicht ergibt sich etwas in der Zukunft. Ich bin da auf jeden Fall in alle Richtungen und für alle Gespräche offen", sagt Odonkor.

