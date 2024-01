Durchbruch geschafft: Sancho vor Rückkehr zum BVB

Dortmund. Die Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB ist nach Informationen dieser Redaktion beschlossene Sache. Auch Ian Maatsen steht vor dem Medizincheck.

Das Tauziehen hat ein Ende. Nach Informationen dieser Redaktion ist der Transfer von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund beschlossene Sache. Zuletzt war der 23-jährige Engländer nahezu täglich im Trainingslager in Marbella erwartet worden. Allerdings hatte sich der Transfer immer wieder verzögert. Nun kommt Sancho also doch auf Leihbasis zu Borussia Dortmund. In Summe belaufen sich die Kosten für den BVB bei dem Sancho-Deal auf rund drei Millionen Euro.

An Dortmund hat Sancho beste Erinnerungen. Im Sommer 2017 hatte sich der Flügelflitzer den Borussen aus der Jugendakademie von Manchester City angeschlossen. In vier Jahren beim BVB gelangen ihm in der ersten Mannschaft 50 Tore und 64 Vorlagen in 137 Spielen. Als größter Erfolg dürfte ihm der Gewinn des DFB-Pokals im Jahr 2021 in Erinnerung geblieben sein.

Danach ging es weiter zu Manchester United. Rund 85 Millionen Euro ließen sich die Red Devils seine Dienste dem Vernehmen nach kosten. Glücklich wurden beide Seiten mit dem Deal jedoch nie. Nun will Sancho seine Karriere beim BVB wieder in Schwung bringen.

BVB: Maatsen soll am Mittwoch zum Medizincheck

Weiterhin wird der Medizincheck mit Ian Maatsen nach Informationen dieser Redaktion am Mittwoch stattfinden. Der 21-jährige Niederländer kommt vom FC Chelsea und soll auf der Linksverteidigerposition dabei helfen, den Ausfall von Ramy Bensebaini zu kompensieren. Der Algerier weilt mit der Nationalmannschaft beim Afrika Cup.

Maatsen spielt seit der U18 für den FC Chelsea, wurde zuletzt aber vor allem verliehen. So schnürte er seit 2020 für Charlton Athletic, Coventry City und den FC Burnley die Fußballschuhe. Mit den Clarets feierte er im Sommer den Aufstieg in die Premier League, wobei er als Stammkraft seinen Anteil am Zweitliga-Meistertitel hatte. In 39 Spielen gelangen ihm vier Tore und sechs Vorlagen. In der abgelaufenen Saison stand er für Chelsea in der Liga zwölfmal auf dem Rasen.

