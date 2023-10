Dreierpack! BVB-Star Moukoko schießt U21 zum nächsten Sieg

Sofia. BVB-Stürmer Yousouffa Moukoko führt die Nachwuchs-Nationalmannschaft allein zum Sieg und trifft dreimal zum 3:2-Sieg in Bulgarien.

Immer wieder Youssoufa Moukoko: Mit der nächsten Galavorstellung hat der Angreifer von Borussia Dortmund die U21 im Alleingang zum zweiten Sieg in der Qualifikation für die EM 2025 in der Slowakei geführt. In Sofia gewann die DFB-Auswahl dank Moukokos Dreierpacks gegen Bulgarien 3:2 (1:1) und übernimmt mit sechs Punkten die Spitze der Gruppe D.

Moukoko schraubte seine Torausbeute weiter nach oben (40./49./69.), steht nun bei elf Treffern in neun U21-Spielen. Schon zum Quali-Auftakt gegen den Kosovo (3:0) hatte der 18-Jährige doppelt getroffen. Sein BVB-Kollege Karim Adeyemi, der sich über die Junioren für Julian Nagelsmann und Richtung EM empfehlen wollte, blieb hingegen unauffällig. Stanislaw Schopow hatte den Underdog in Führung gebracht (25.). Nikola Iliew (90.+3) traf kurz vor Schluss.

Bulgarien zunächst in Führung

Adeyemi gelang nicht viel. Der erste Torabschluss war mehr eine harmlose Rückgabe (12.), dazu leistete er sich viele kleinere Fouls, Ballverluste und eine frühe Gelbe Karte wegen einer Rangelei (14.). Bulgarien setzte den ersten Nadelstich: Schopow schoss den Ball aus 15 Metern in den Winkel. Deutschland tat sich schwer, kam aus dem Nichts durch eine Einzelleistung von Moukoko zum Ausgleich. Der zweite Treffer des Sturmjuwels fiel unter gütiger Mithilfe von Bulgarien-Torwart Plamen Andreew, dem die harmlose Hereingabe durch die Hosenträger rutschte. Beim dritten Tor stand Moukoko nach Ablage von Ansgar Knauff goldrichtig. sid

