Dortmund. Der BVB spielt am Samstag in Leverkusen. Neuzugang Emre Can könnte erstmals beginnen. Die Dortmunder können seine Fähigkeiten gut gebrauchen.

Es wird sich Samstag für Emre Can vermutlich etwas komisch anfühlen, wenn er mit seinen Mannschaftskollegen in die Gästekabine abbiegt. In dem Stadion, in dem er ein Jahr lang zu Hause war, in dem er in der Saison 2013/2014 bei Bayer Leverkusen als Versprechen für die Zukunft galt. Nun reist er im Mannschaftsbus von Borussia Dortmund an, älter, gereifter, nicht alle Vorhersagen haben sich erfüllt. Trotzdem gilt Can nun als Versprechen für die Gegenwart. Der BVB sehnt sich nach einem Anker, der der Nationalspieler sein kann.

Kein Abschied von den BVB-Fans

Gut möglich daher, dass der 26-Jährige im Topspiel (18.30 Uhr/Sky) zum ersten Mal von Beginn aufläuft. Lucien Favre geheimniskrämerte zwar wie vor jeder Partie, als er über seine Aufstellung berichten sollte. Immerhin erzählte der Dortmunder Trainer aber, dass Can bei den Einheiten einen guten Eindruck auf ihn gemacht habe. Also Startelf? „Man muss sehen, wie er sich fühlt.“ Okay.

Der Neuzugang von Juventus Turin schnupperte seine ersten wenigen Pflichtspielminuten jedenfalls ausgerechnet bei der Pokalpleite (2:3) in Bremen, die noch einmal verdeutlichte, wie schwankend die Borussia weiterhin daherkommen kann. In der 89. Minute wurde Can für den verletzten Kapitän Marco Reus eingewechselt, die Niederlage verhinderte er nicht mehr. Nach dem Schlusspfiff trottete der Nationalspieler enttäuscht vom Platz, verkrümelte sich in der Kabine, ohne sich von den eigenen Fans zu verabschieden. Was zeigte, dass er die Gepflogenheiten beim Revierklub noch studieren muss. Aber auch, wie sehr ihn Misserfolge schmerzen. Diesen Siegeswillen soll er seiner neuen Elf einimpfen.

Auf welcher Position, steht noch nicht fest. Can könnte in die Dreierkette rücken (für Manuel Akanji oder Dan-Axel Zagadou). Er könnte auch dem Mittelfeld mehr Zweikampfhärte verleihen (anstelle von Axel Witsel oder Julian Brandt). Gerade die fehlte Favre in Bremen.

Seit der 2:3-Niederlage am Dienstag grübeln die BVB-Verantwortlichen wieder, wie reif ihre Elf wirklich ist. Der Rückrunden-Start (drei Siege, 15 Tore) beeindruckte, das Pokal-Aus verschreckte. „Uns war klar, dass es in den kommenden Wochen und Spielen deutlich mehr Gegenwind geben würde. Das hat man in Bremen gesehen, und das wird in Leverkusen noch mal erhöht sein“, sagte Sportdirektor Michael Zorc. „Wir müssen Fortschritte machen“, mahnte Favre.

BVB-Kapitän Marco Reus fehlt

Vermissen wird der 62-Jährige gegen den Tabellenfünften Marco Reus (Muskel-Verletzung) und Thomas Delaney (Bänderiss). Raphael Guerreiro hingegen hat nach seinen Muskel-Problemen wieder mit der Mannschaft trainiert, er könnte zurück in die Startelf kehren.

Genauso wie Erling Haaland, der in Bremen geschont wurde, was die Mannschaft schwächte. Erst nach Haalands Einwechslung stürmte der BVB. Der in der Vorbereitung verletzte Norweger könne aber nunmal noch nicht immer beginnen, so Favre. „Ich bin der Erste, der ihn von Anfang an bringen will. Natürlich würde ich ihn gerne alle Spiele machen lassen. Aber wir müssen weiter aufpassen.“ In Bremen trampelte Haaland kurze Zeit nach Can in die Kabine, ebenso enttäuscht. Verlieren können beide Neuzugänge nicht gut.

Bald vor der BVB-Südtribüne

Es dauerte, bis Can nach dem Pokal-Aus des BVB seine Enttäuschung in den sozialen Medien beschrieb, aber auch erklärte, wie bedeutsam sein Debüt gewesen sei. „Ich kann es kaum erwarten, vor der Gelben Wand zu spielen“, ergänzte er. Das Dortmunder Stadion mit der Südtribüne soll sein neues zu Hause werden.