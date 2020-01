Dortmund. Der BVB tritt in Augsburg an. Der Druck ist hoch. Ist die jüngste Krise wirklich überwunden? Wie steht es um Trainer Favre und Kapitän Reus?

Diese Fragen beschäftigen den BVB vor dem Rückrundenstart

Eine Frage wurde bereits am Freitagabend beantwortet. Erling Haaland checkte am Dortmunder Flughafen ein, schrieb ein paar Autogramme, um dann gemeinsam mit dem BVB Richtung Süden zu fliegen. Dort tritt Borussia Dortmund heute (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg an. Vermutlich wird Haaland hier zum ersten Mal Bundesliga-Boden betreten.

Die BVB-Zweifel wachsen wieder

Der Transfer des 19-Jährigen hat das Dortmunder Umfeld kurz vor Silvester elektrisiert – und die gedämpfte Stimmung nach der schwankenden Hinrunde gehoben. Mittlerweile aber sind die Zweifel wieder gewachsen. Die Verantwortlichen hadern mit der Vorbereitung, den größtenteils schwachen Testspielen. Bei einem weiteren Rückschlag in Augsburg könnten all die mühsam zusammengenähten Wunden wieder aufreißen. Sieben Punkte beträgt der Rückstand vor dem Start auf Herbstmeister RB Leipzig.

Deswegen schweben rund um den BVB viele Fragen, die in der Rückrunde beantwortet werden müssen.

Zunächst einmal gestikuliert an der Seitenlinie in Lucien Favre weiterhin ein Trainer, an dem intern gezweifelt wird. Der 62-Jährige hat sich aus der Krise in der Hinrunde herausgearbeitet, die Mannschaft mit der Dreierkette stabilisiert. Doch die kommenden 17 Bundesliga-Spiele müssen ruhiger, erfolgreicher verlaufen, wenn Favre noch lange bei den Schwarz-Gelben tüfteln möchte. Sein Vertrag läuft bis zum Jahr 2021, schwer vorstellbar, dass dieser verlängert wird.

Damit Favre Argumente für sich sammelt, muss die Mannschaft stabiler auftreten, sicherer, teilweise selbstbewusster. Noch steht der Beweis aus, dass die derzeitige BVB-Elf eine ist für die großen Spiele, die großen Titel. Dass sie den hohen Erwartungen gerecht werden kann. „Wir haben immer Druck bei Borussia Dortmund“, meint Sportdirektor Michael Zorc. „Wir haben hohe Ziele.“ Die Deutsche Meisterschaft soll her, das haben sie vor der Spielzeit nach den Millionen-Transfers verkündet.

Seitdem schwächelt ausgerechnet der Kapitän. Marco Reus hat keine dramatisch schwache Hinrunde erlebt, aber eben keine, die stark genug war, um die Elf zum Titel zu führen. Der 30-Jährige biegt langsam auf die Zielgerade seiner Karriere ab. Die Rückrunde wäre nun eine Gelegenheit, die Kritiker verstummen zu lassen, die seine Führungsqualitäten infrage stellen.

Der Vertrag von BVB-Profi Piszczek läuft aus

Und ansonsten? Jadon Sancho könnte seine letzte BVB-Rückrunde erleben. Genauso wie Mario Götze. Der Weltmeister von 2014 will sein Arbeitsverhältnis mit den Dortmundern mittlerweile gar nicht mehr verlängern, seine sportliche Situation erscheint ihm zu aussichtslos. Auch der Vertrag von Lukasz Piszczek läuft aus. Der Pole hat viele BVB-Jahre in den Knochen, vermutlich kommen keine weiteren mehr hinzu.

Zunächst einmal geht es für den Revierklub aber darum, heute in Augsburg möglichst unbeschadet in die Rückrunde zu starten. „Wir müssen ab der ersten Sekunde da sein“, meint Lucien Favre. Denn: „Wir wollen in der Rückrunde mehr Punkte holen als in der Hinrunde.“

BVB-Angreifer Alcácer steht nicht im Kader

Allerdings wird Angreifer Paco Alcácer dabei nicht helfen. Anders als sein Konkurrent Haaland fehlte er im Flieger. Bahnt sich Alcácers Abgang noch im Winter an? Nach den Informationen dieser Redaktion stellt sich diese BVB-Frage derzeit nicht. Der Angreifer hat zu wenig und wohl auch nicht gut genug trainiert.