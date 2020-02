Dortmund. Der BVB tritt am Samstag bei Bayer Leverkusen an. Kapitän Marco Reus wird dann verletzt fehlen. Wer ersetzt ihn in dem so wichtigen Spiel?

Diese BVB-Spieler könnten Kapitän Marco Reus ersetzen

Die Kälte ließ die Hände am Donnerstag einfrieren, während die BVB-Spieler über den Trainingsplatz in Dortmund-Brackel rannten. Borussia Dortmund hat mit der Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen begonnen. Eine Partie, in der die nach der Pokalpleite in Bremen wieder aufkommenden Zweifel bekämpft werden müssen.

Manuel Akanji und Mats Hummels schwitzten individuell, beide schienen aber nicht schwerwiegend verletzt zu sein. Anders als Marco Reus. Der BVB-Kapitän fällt wegen einer Muskelverletzung wochenlang aus. Und nun stellt sich die Frage, wer den 30-Jährigen beim so wichtigen Spiel in Leverkusen ersetzen soll.

Jadon Sancho ist gesetzt. Aller Voraussicht nach wird auch Erling Haaland beginnen. Der dritte Platz in der Offensive ist vakant. Wer spielt beim BVB?

Eine Möglichkeit: Giovanni Reyna. Der 17-Jährige zauberte nach seiner Einwechslung in Bremen, erzielte ein verzückendes Tor. Trainer Lucien Favre schätzt den Offensivspieler, doch bislang hat er ihn nicht von Beginn an aufgestellt. Einsatzchancen? Nicht schlecht.

Eine weitere Möglichkeit: Thorgan Hazard. Gegen Bremen enttäuschte der Belgier, bislang hat er in dieser Saison aber seine Gefährlichkeit unter Beweis gestellt. Einsatzchancen? Gut.

Vielleicht auch: Mario Götze. Der Weltmeister von 2014 wird in der Rückrunde bislang von Trainer Favre ignoriert. Schwer vorstellbar, dass sich dies am Samstag plötzlich ändert. Einsatzchancen? Schlecht.

Oder: Julian Brandt. Derzeit mausert sich der Nationalspieler zu einem wichtigen Faktor beim BVB, auch wenn er Defensivschwächen hat. Brandt könnte trotzdem auf die 10 rücken, vor ihm würden Sancho und Haaland wirbeln – und dahinter im Zentrum könnte dann Emre Can versuchen, das Mittelfeld zusammenzuhalten. Einsatzchancen? Vermutlich wird Brandt eher defensiver auflaufen

Eine Auflösung folgt, wenn der BVB am Samstag in Leverkusen darum kämpft, den Anschluss im Titelrennen nicht zu verpassen.