Die Leere auf dem Trainermarkt hält Favre beim BVB im Amt

Dortmund. Borussia Dortmund sucht nach den jüngsten Blamagen eine Alternative, falls Lucien Favre die Bewährungszeit nicht übersteht. Ein Kommentar

Hans-Joachim Watzke hätte sich vermutlich lieber einen Weisheitszahn ohne Betäubung ziehen lassen, als am Sonntag vor Borussia Dortmunds Mitglieder zu treten. Was sagst du als Klub-Chef in so einer Lage? Der Mannschaft fehlt Herz, dem Trainer Einfluss, die Fans sind in Aufruhr. Nicht so einfach, dann den Laden zusammenhalten zu müssen.