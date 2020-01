Dortmund. Neuzugang Erling Haaland trifft auch bei seinem Heim-Debüt für den BVB. Beim 5:1 gegen Köln gelingen ihm nach seiner Einwechslung zwei Tore

Die Haaland-Show beim BVB geht beim 5:1 über Köln weiter

Es waren knapp 65 Minuten vergangen, als die Fans von Borussia Dortmund trotz des kurz zuvor gefallenen Gegentreffers applaudierten, da Erling Haaland endlich eingewechselt wurde. Der BVB-Neuzugang betrat zum ersten Mal den Rasen des Dortmunder Stadions und musste nun dabei mithelfen, die 3:1-Führung gegen den 1. FC Köln über die Zeit zu bringen. Was er tat, weil er wieder gleich mehrfach traf.

BVB rückt zumindest über Nacht an Leipzig heran

Dadurch gewann der BVB vor 81.365 Zuschauern 5:1 (2:0). Die Tore erzielten Raphael Guerreiro (1.), Marco Reus (29.), Jadon Sancho (48.) und eben Haaland (77./87.). Für Köln traf Schalke-Leihgabe Mark Uth (65.). Die Borussia rückt zumindest über Nacht vier Punkte an Tabellenführer RB Leipzig ran. Der Rückrundenstart ist mit zwei Siegen geglückt.

Trainer Lucien Favre reagierte nach dem Spiel sehr zufrieden: "Das war total verdient. Wir hätten noch mehr Tore schießen können." Etwas anders sah das sein Kollege, Markus Gisdol vom 1. FC Köln: "Das fühlt sich um das eine oder andere Zeit zu hoch an", sagte der Kölner Trainer, der sich angesichts des starken Gegners aber dennoch wenig enttäuscht zeigte und hnzufügte: "Wir waren gefühlt sehr lange dicht dran." BVB-Kapitän Maro Reus zog ebenfalls ein postives Fazit der Begegnung: Das war ein guter Schritt nach vorne von uns - auch von mir persönlich." Der Sieg gehe auch in der Höhe in Ordnung. Über den norwegischen Neuzugang sagte er: "Für Erling ist es einfach wunderbar. Dafür haben wir ihn geholt."

Haaland machte es sich deswegen zunächst auf der Bank bequem, weil Trainer Lucien Favre seine Startelf gegenüber dem 5:3-Erfolg gegen den FC Augsburg nicht veränderte. Der zuletzt aussortierte Paco Alcácer schaffte es immerhin in den Kader. Er durfte aus nächster Nähe verfolgen, wie seine Kollegen eine beeindruckende Offensivwucht entwickelten.

Guerreiro trifft nach 51 Sekunden

Schiedsrichter Harm Osmers, der nicht seinen glücklichsten Abend erleben sollte, hatte die Partie gerade angepfiffen, da spielte Kapitän Reus bereits Sancho auf der rechte Seite frei. Der Engländer dribbelte in den Sechzehnmeterraum, wackelte ein wenig mit der Hüfte und passte auf Guerreiro, der nach nur 51 Sekunden die Führung erzielte. Kölns Torhüter Timo Horn berührte den Ball nur mit der Fußspitze.

Es war nicht Horns letzte Prüfung, denn die Dortmunder hatten sich etwas vorgenommen. Sie waren griffig, attackierten, schalteten schnell um. Wie in der elften Minute, als Achraf Hakimi auf das gegnerische Tor zu rannte und erst vom grätschenden Sebastiaan Bornauw gestoppt wurde. Schiedsrichter Osmers entschied auf Elfmeter. Video-Assistent Tobias Stieler korrigierte ihn allerdings, da Hakimi außerhalb des Strafraums getroffen wurde. Also Freistoß. Den Reus fasst verwandelt hätte, wäre da nicht Horn gewesen. Beim anschließenden Eckball köpfte Mats Hummels an die Latte (14.).

Reus nutzt einen herausragenden Pass von Mats Hummels

Der BVB ließ nicht nach, marschierte weiter. Und traf. Diesmal durch den Kapitän. Marco Reus nutzte eine Unachtsamkeit des Gegners und einen herausragenden langen Ball von Hummels, um alleine vor Horn aufzutauchen und diesem keine Chance zu lassen (29.). Die Jubel erstickte jedoch zunächst, weil Schiedsrichter Osmer nun eine Abseitsstellung erkannte. Wieder korrigierte ihn Video-Assistent Stieler. Also Tor.

Als die zweite Hälfte gerade begonnen hatte, dürften bei dem ein oder anderen Dortmunder böse Erinnerungen wieder hochgekommen sein. Im letzten Heimspiel gegen RB Leizig hatte die Borussia in der Halbzeit ebenfalls 2:0 geführt, um dann aufgrund dramatischer Patzer nur 3:3 zu spielen. Diesmal rutschte Hummels aus, wodurch Kölns Jhon Cordoba fast den Anschlusstreffer erzielt hätte, doch nur den Pfosten traf. Bevor die Nerven aber richtig flattern konnte, erhöhte Sancho die schwarz-gelbe Führung nach Vorlage von Reus (48.).

Es entwickelte sich eine ansehnliche Partie. Für Dortmund vergaben Hakimi (51.) und Sancho (53.) weitere Gelegenheiten. Auf der Gegenseite zeichnete sich BVB-Torhüter Roman Bürki aus. Den Schuss von Uth konnte er allerdings nicht abwehren (65.). Kurz danach kam Haaland - und jubelte gleich zwei Mal (77., 87.).

Am kommenden Samstag reist nun Union Berlin an. Ein Gegner, mit dem die Dortmunder nach dem verloren Hinrundenspiel (1:3) noch eine Rechnung offen haben. Vielleicht darf Haaland dann beginnen.

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: