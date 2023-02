DFB-Pokal: Alle Infos zum Viertelfinale - Auslosung, Mannschaften, Termine

Essen. Im DFB-Pokal wird das Viertelfinale mit dem BVB und Bayern München ausgelost. Hier gibt es alle Infos zur Auslosung und Terminen.

Durch den 2:1-Sieg von Borussia Dortmund am Mittwochabend beim VfL Bochum ist das Achtelfinale im DFB-Pokal beendet. Der BVB zog als achte Mannschaft ins Viertelfinale des Wettbewerbs ein - musste sich diesen Erfolg aber hart erarbeiten.

Die weiteren Viertelfinalisten standen zuvor bereits fest. Neben Borussia Dortmund sind auch Meister Bayern München, Titelverteidiger RB Leipzig, Union Berlin, Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und als einziger verbliebener Zweitligist der 1. FC Nürnberg eine Runde weiter. Ein Amateurverein, der im Viertelfinale am 4. und 5. April automatisch Heimrecht genießen würde, ist nicht mehr dabei.

DFB-Pokal: Dann ist Viertelfinal-Auslosung

Ausgelost werden die kommenden Begegnungen am Sonntag, 19. Februar, ab 17.10 Uhr. Das ZDF wird die Auslosung live übertragen. Der TV-Sender konnte sich am Mittwoch schon freuen: Die übertragene Pokalpartie Bochum gegen Dortmund sahen 5,25 Millionen Menschen. Nach Angaben des DFB werden höhere Prämien als je zuvor ausgeschüttet. Der Sieger-Klub erhält am Ende 4,3 Millionen Euro, der Verlierer des Endspiels immerhin noch knapp 2,9 Millionen Euro.

Die BVB-Stars (v. l.) Gregor Kobel, Salih Özcan, Jude Bellingham, Anthony Modeste, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck jubeln nach dem Sieg über den VfL Bochum. Foto: firo

DFB-Pokal: Viertelfinale, Halbfinale, Finale - die Termine

Viertelfinale: 4./5. April

Halbfinale: 2./3. Mai

Finale in Berlin: 3. Juni

Als einziger Zweitligist im Feld wünscht sich der 1. FC Nürnberg einen weiteren große Pokalabend gegen einen Bundesligisten. „Der FC Bayern wäre Wahnsinn“, sagte Nürnbergs Kapitän Christopher Schindler nach dem 5:3 im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf am Mittwochabend im Achtelfinale. Der 32 Jahre alte Schindler spielte einst für den TSV 1860 München, was eine Kraftprobe mit den Bayern für ihn besonders prickelnd machen würde.

