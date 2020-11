Der BVB kann den Bayern das Leben schwer machen

Die Regeln des Spiels sehen leider vor, dass nur eine Mannschaft gewinnen kann, dass es am Ende einen Sieger und einen Verlierer geben muss. Wenn man gekonnt hätte, man hätte gerne Borussia Dortmund und Bayern München jeweils drei Punkte verliehen für dieses Spitzenspiel, das beste Werbung für die Bundesliga war.

Keine der beiden Mannschaften zeigte ein perfektes Spiel, das nicht. Aber es ging rasant zur Sache, es war intensiv. Die Dortmunder wie auch die Bayern spielten mit Herz, suchten schnell den Weg nach vorne. Hier waren zwei Mannschaften angetreten mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen – und nicht mit der Absicht, es einfach nur nicht zu verlieren.

BVB gibt nicht auf und hat die große Chance zum Ausgleich

Am Ende hieß der logische Sieger Bayern München. Die Gäste hatten etwas mehr vom Spiel, sie hatten mehr und die besseren Chancen, zwei Tore wurden ihnen wegen Abseits noch aberkannt. Aber anders als in so mancher anderer Partie gegen die Bayern brachen die Dortmunder zu keiner Phase ein, sie ließen sich nicht den Schneid abkaufen, sie wurden nicht in Grund und Boden gespielt. Auch nach dem Tor zum 1:3 zehn Minuten vor Schluss behielten sie die Köpfe oben, kamen noch auf 2:3 heran und hatten eine dicke Chance auf den Ausgleich.

Das kann, das sollte Mut machen. Der BVB war nicht auf Augenhöhe, es fehlte aber nicht viel. Man ist in dieser Saison in der Lage, den Bayern das Leben schwer zu machen, punktuell in einem Spiel und hoffentlich auch auf Strecke. Das ist die gute Nachricht nach dieser Partie.

Die schlechte: Die Dortmunder machten eines ihrer besten Spiele gegen den Rekordmeister in jüngerer Vergangenheit – aber es reichte trotzdem nicht, einen Punkt oder gar den Sieg zu holen. Die Bayern thronen über dem Rest der Liga, das haben sie ein weiteres Mal bewiesen. Auch in dieser Saison können letztlich nur sie selbst sich gefährlich werden auf dem Weg zum erneuten Titelgewinn.