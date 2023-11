Das sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke vor dem Duell mit den Bayern

Dortmund. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München an diesem Samstag.

Trotz langer Erfahrung fiebert Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beim „Klassiker“ gegen Bayern München noch immer voll mit. „Mein Puls geht nach 19 Jahren auch noch hoch. Beim Abschlusstraining und dann am Abend steigt die Anspannung“, sagte Watzke (64) vor dem Duell zwischen seinem BVB und dem Rekordmeister am Samstag beim TV-Sender Sky.

Allerdings gestand er ein, grundsätzlich aufgeregt zu sein, wenn sein Herzensklub spielt. „Diese Spiele gegen Bayern München sind immer toll, aber ich will auch gegen Hoffenheim und gegen Stuttgart gewinnen“, sagte der BVB-Boss. Eine gewisse Anspannung sei „immer da. Wenn sie nicht mehr da ist, musst du aufhören.“

BVB ist stabil

Watzke, seit 2005 Geschäftsführer der Borussia, rechnet mit einem engen Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): „Es war nie so, dass es glasklare Ergebnisse waren. Das wird immer knapp sein und das wird auch diesmal knapp sein“, glaubt er.

Auf dem Papier geht München als Favorit in die Partie, am vergangenen Samstag schoss das Team des ehemaligen Dortmund-Trainers Thomas Tuchel zu Hause Darmstadt 98 mit 8:0 ab. Zudem gewann die Borussia vor fünf Jahren zuletzt gegen die Bayern ein Bundesligaspiel. Aber: Watzke sieht den BVB in guter Form. "Wir empfinden uns als ziemlich stabil. Für mich ist immer das Königsergebnis ein 1:0-Sieg, weil das ein Zeichen dafür ist, dass man eine Stabilität hat. Die Mentalität und die Stabilität haben wir letztes Jahr in der Rückrunde schon bewiesen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir einen breiten Kader haben, in dem viele Spieler ihre Aufgabe erfüllen können."

Deshalb verlängerte der BVB mit Reus und Hummels

Im DFB-Pokal blamierten sich die Münchener unter der Woche beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken, Joshua Kimmich fehlt zudem nach seinem Platzverweis gegen Darmstadt gesperrt. Der BVB zog am Mittwoch mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim ins Pokal-Achtelfinale ein. Eine Bedeutung für Samstag sieht Watzke in den Ergebnissen nicht. „Das kann passieren. Im Endeffekt löst das Spiel aber nichts aus“, sagte er in Bezug auf das Bayern-Debakel.

Watzke sprach auch über die Vetragsverlängerungen von Marco Reus und Mats Hummels beim BVB. "Marco Reus weiß genau, was man an ihm hat. Natürlich wird er älter, das ist klar und das muss man einspeisen. Aber dass Marco immer wieder derjenige ist, der bei uns fürs eins zu null zuständig ist, das wussten wir auch vorher, deswegen haben wir den Vertrag verlängert. Gleiches gilt bei Mats Hummels, beide sind nach wie vor wertvolle Elemente für unsere Mannschaft." (fs/sid)

