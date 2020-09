Corona-Schreck und viele Tore für die BVB-Nationalspieler

Dortmund. Gleich 14 BVB-Profis waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Es gab viele Erfolgserlebnisse - und einen Corona-Schreckmoment.

Es war eine kleine Gruppe, mit der Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre in den vergangenen anderthalb Wochen auf dem Trainingsgelände in Brackel arbeitete: Insgesamt 14 Profis waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Viele hatten Anlass zum Jubeln, einige enttäuschten - und wieder andere mussten sich wegen des Corona-Virus Sorgen machen.

Die belgischen BVB-Profis Thomas Meunier, Axel Witsel und Thorgan Hazard mussten wie die gesamte Mannschaft und der Betreuerstab ein weiteres Mal auf SarsCoV2 getestet werden, nachdem Verteidiger Brandon Mechele positiv getestet worden und abgereist war. Die Tests aber fielen negativ aus und so konnte das Spiel gegen Island am Dienstagabend stattfinden. und das lieferte die nächsten positiven Nachrichten aus belgischer Sicht: einen 5:1-Sieg. Axel Witsel erzielte per Abstauber das 1:1 (13.) und spielte wie Meunier durch - der damit nach seinem muskelfaserriss im Oberschenkel wieder voll belastbar ist. Hazard, der ebenfalls in der Startaufstellung gestanden hatte, wurde nach 65 Minuten ausgewechselt.

BVB-Duell zwischen Belgien und Dänemark

In der Partie zuvor hatte es ein BVB-Duell gegeben, als die Belgier Dänemark mit Thomas Delaney 2:0 besiegten. Delaney, Witsel und Hazard spielten durch, Meunier kam noch nicht zum Einsatz. Für Delaney stand dann gleich das nächste Spiel gegen einen Vereinskollegen an: Beim 0:0 gegen England spielte er ebenfalls durch. Jadon Sancho stand in der englischen Startelf, konnte aber kaum Akzente setzen und wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Er hatte auch beim 1:0-Sieg auf Island in der Startaufstellung gestanden und war nach 73 Minuten ausgewechselt worden.

Raphael Guerreiro dagegen konnte mit ansehen, wie sein Mitspieler Cristiano Ronaldo beim 2:0-Sieg Portugals gegen Schweden einen Doppelpack erzielte. Es waren seine Länderspieltore 100 und 101 - eine Marke, die zuvor nur der Iraner Ali Daei mit 109 Treffern erreicht hat. Guerreiro spielte 90 Minuten durch, wie auch zuvor beim 4:1-Sieg gegen Kroatien. Da hatte der BVB-Linksverteidiger Pech mit einem Pfostenschuss, bereitete später aber das 2:0 durch Diogo Jota vor.

Borussia Dortmunds Stürmerstar Haaland trifft und trifft und trifft

Erfolgreich verlief die Länderspielreise für Erling Haaland: Beim 5:1-Sieg von Norwegen in Nordirland erzielte der BVB-Stürmer zwei Tore und gab eine Torvorlage. Zuvor hatte er gegen Österreich den Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand erzielt, was sein erstes Tor für die A-Nationalmannschaft war.

Weniger Freude hatte Julian Brandt: Beim 1:1-Unentschieden der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz wurde er zur Halbzeit eingewechselt, spielte vor dem Ausgleichstreffer der Schweizer einen folgenschweren Fehlpass und konnte danach keine Akzente setzen. Beim 1:1 gegen Spanien war er gar nicht zum einsatz gekommen. Emre Can hatte gegen Spanien durchgespielt und war in der Schweiz zwölf Minuten eingewechselt worden. Damit erlebte auch er ein Borussen-Duell mit Manuel Akanji, der in der Schweizer Innenverteidigung durchspielte. Nico Schulz war schon am Anreisetag wieder aus dem DFB-Quartier abgereist, weil er Wadenprobleme hatte.

Rekord für BVB-Neuzugang Jude Bellingham

Gleich zweimal trafen Torhüter Luca Unbehaun und Stürmer Youssoufo Moukoko mit Deutschlands U20 auf Dänemark. Im ersten Duell spielte nur Moukoko und gab bei der 1:2-Niederlage die Vorlage zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Beim zweiten Aufeinandertreffen fielen keine Tore. Unbehaun spielte in der ersten Halbzeit, Moukoko in der zweiten.

Für Aufsehen sorgte Jude Bellingham: Der 17-Jährige wurde durch seine Einwechslung gegen den Kosovo zum bislang jüngsten Spieler in der englischen U21 - und durch seinen Treffer zum 6:0-Endstand auch gleich zum jüngsten Torschützen. Der Lohn: Beim 2:1-Sieg gegen Österreich durfte er durchspielen. (fs)