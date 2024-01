BVB: Wie sicher ist der Job von Trainer Edin Terzic?

Es war eine sehr kurze Winterpause. Nach gut drei Wochen Pause beginnt für Borussia Dortmund und den VfL Bochum an diesem Wochenende schon wieder der Liga-Alltag. Und das unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Während es beim BVB mit einer neuen Trainerkonstellation, dem angekündigten Rückzug von Aki Watzke und der Sancho-Verpflichtung turbulent zuging, herrschte beim VfL größtenteils Ruhe. Unsere Experten, BVB-Reporter Christian Woop und VfL-Reporter Ralf Ritter, analysieren zusammen mit Moderator Timo Düngen die aktuelle Lage in Dortmund und Bochum. Viel Spaß!

Essen. Mit einigen Veränderungen startet der BVB am Samstag in die Restrunde. Trainer Edin Terzic will und muss Dortmund wieder auf Kurs bringen.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat eine ereignisreiche Vorbereitung hinter sich gebracht. Innerhalb weniger Tage gab es zahlreiche neue Entwicklungen beim BVB. Zum Jahreswechsel wurden zwei neue Co-Trainer verpflichtet - die früheren Helden Nuri Sahin und Sven Bender. Während des Trainingslagers in Marbella gab Vereinsboss Hans-Joachim Watzke bekannt, dass er seinen im Herbst 2025 auslaufenden Vertrag beim BVB nicht verlängern werde. Am Donnerstag und Freitag gaben die Dortmunder dann zwei Neuverpflichtungen bekannt: Rückkehrer Jadon Sancho (Manchester United) und Linksverteidiger Ian Maatsen (FC Chelsea) sollen dafür sorgen, dass der BVB sein Minimalziel Champions League in der Rückrunde doch noch erreicht.

Das muss auch das Ziel von Trainer Edin Terzic sein, der für den aktuellen fünften Tabellenplatz und einige schwache Spiele vor der Winterpause scharf kritisiert wurde. Nun warten zum Start gleich vier Pflichtaufgaben auf seine Mannschaft. Am Samstag (18:30 Uhr) geht es zu Darmstadt 98. Es folgen Spiele gegen den 1. FC Köln, den VfL Bochum und Aufsteiger Heidenheim.

BVB hat vermeintlich leichtes Startprogramm

Wie viele Ausrutscher gegen die Gegner aus der unteren Tabellenregion kann sich Terzic leisten? Darüber haben wir in unserem Podcast „fußball inside“ diskutiert. Unser BVB-Reporter Christian Woop analysiert mit Moderator Timo Düngen die Lage in Dortmund. Woop geht nicht davon aus, dass Terzic um seinen Job zittern muss. „Es wäre ein Gesichtsverlust der Vereinsführung, wenn man ihm erst den Rücken stärkt, ihm zwei neue Co-Trainer holt und ihn dann nach wenigen Wochen rausschmeißt. Ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Selbst wenn es jetzt den einen oder anderen Ausrutscher gibt.“ Alles rund um den BVB bekommen Sie in unserer aktuellen Podcast-Folge. Viel Spaß beim Reinhören!

Das neue BVB-Trainerteam: Co-Trainer Sven Bender (l-r), Co-Trainer Nuri Sahin und Chef Edin Terzic. Foto: David Inderlied / DPA Images

