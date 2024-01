BVB: Winter-Abschied von Giovanni Reyna bahnt sich an

Dortmund. Giovanni Reyna gehört beim BVB nicht zum Stammpersonal. Seine Entwicklung stockt. Schon im Winter könnte es eine Veränderung geben.

Die beiden Einwechslungen in der 88. Minute am Samstagabend waren pikant, was bei einer jedoch offensichtlicher war als bei der anderen. Borussia DortmundsNiklas Süle schmorrte lange auf der Bank, obwohl in Person von Mats Hummels ein gelernter Innenverteidiger fehlte und statt durch Süle durch Mittelfeldspieler Emre Can vertreten worden ist. Erst ganz am Ende durfte er für Nico Schlotterbeck ran – ein kräftiger, öffentlichkeitswirksamer Denkzettel.

Mit Süle kam Giovanni Reyna in die Partie gegen Darmstadt (3:0), und auch das sagt eine Menge aus, obwohl die Sprengkraft freilich geringer ist.

BVB: Reyna wurde mehreren Klubs angeboten

Reyna gehörte zu den größten Hoffnungsträgern des US-amerikanischen Fußballs, als er 2019 von New York City FC ins Ruhrgebiet wechselte. Der BVB hatte zuvor gute Erfahrungen mit Spielern aus Nordamerika gemacht, Christian Pulisic gelang ja kurz zuvor der Durchbruch in Dortmund.

Fünf Jahre später ist Reyna zwar auch erst 21 Jahre alt, den Status eines Talents jedoch hat der Offensivspieler nicht mehr. Statt nun, wie es mal erhofft worden ist, einer der herausragenden Spieler bei der Borussia zu sein, ist Reynas Entwicklung ins Stocken geraten. Seine Zukunft ist ungewiss. „Ich kann derzeit nicht sagen, ob er bleiben wird“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntagabend im TV-Talk Sky90 auffallend deutlich. Reynas Vertrag ist noch bis Sommer 2025 datiert. Wenn der BVB eine Ablöse erzielen möchte, muss er ihn spätestens im kommenden Sommer verkaufen – oder den Vertrag verlängern.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl schließt Reyna-Wechsel nicht aus

Der Nationalspieler der USA soll ESPN zufolge bereits mehreren Clubs in Europa angeboten worden sein. Zu diesen Clubs sollen die AS Monaco, Real Sociedad San Sebastián, der FC Sevilla und Benfica Lissabon gehören. Ein Wechsel im Winter bahnt sich an. Laut ESPN wolle der BVB-Angreifer in diesem Januar gehen.

Giovanni Reyna beim Spiel gegen Mainz 05. Sein Tor für den BVB wird wegen Abseits aberkannt. Foto: LEON KUEGELER / Getty Images

„Gio hatte eine schwierige Zeit und hat wenig gespielt“, merkte Kehl an. Immer wieder warfen den US-Amerikaner Muskelverletzungen zurück, gerade für einen im Angriff wirbelnden Profi, der sich durch seinen Antritt und leichtfüßige Bewegungen auszeichnet, können Probleme mit der Muskulatur eine starke Einschränkung darstellen. Zudem belastete Reyna eine private Angelegenheit. Er war in eine Posse um US-Nationaltrainer Gregg Berhalter und seinen Vater, den früheren Profifußballer Claudio Reyna, hineingezogen worden.

BVB-Angreifer Giovanni Reyna hat den Berater gewechselt

All das führte dazu, dass Reyna nur auf zwölf Pflichtspiel-Einsätze in dieser Saison kommt, meist als Teilzeitarbeiter. „Er hat immer wieder gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann“, meinte Kehl. Doch einen Platz im System von Trainer Edin Terzic gibt es für Reyna nicht, obwohl dieser vor dem Darmstadt-Spiel Reynas guten Fitness-Zustand lobte. „Wir hoffen, dass er seine Fähigkeiten in unser Spiel einbringt“, sagte Terzic.

Im Trikot der US-Nationalmannschaft: Giovanni Reyna im Zweikampf mit Jamal Musiala. Foto: Jessica Hill / DPA Images

Im Zentrum ist Julian Brandt (27) gesetzt. Felix Nmecha (23) ist zwar schon länger verletzt, doch statt Reyna erhielt Marco Reus (34) den Vorzug. Marcel Sabitzer (29) gibt es auch noch. Dabei könnten gerade Reynas technische Qualitäten helfen, Dortmunds Spielaufbau zu verbessern. Auf dem Flügel hingegen fühlt sich Reyna nicht sonderlich wohl und hat in Person von Jadon Sancho nun einen weiteren Spieler vor die Nase gesetzt bekommen. „Ich verstehe, dass es eine gewisse Unzufriedenheit gibt“, sagte Kehl.

BVB: Giovanni Reyna möchte eine größere Rolle

Vor Kurzem hat Reyna seinen Berater gewechselt, was darauf hindeuten könnte, dass er einen Abschied plant. Teilzeitarbeiter jedenfalls will Reyna nicht mehr sein, weder beim BVB, noch woanders.

