BVB: Was für den Sancho-Transfer spricht - und was dagegen

Der BVB weilt im Trainingslager in Marbella. Bei den Dortmundern wird alles von der möglichen Rückkehr des ehemaligen Star-Spielers Jadon Sancho überstrahlt. Unser Reporter Christian Woop analysiert die Lage bei der Borussia.

Marbella. Jadon Sancho, Ian Maatsen, Nuri Sahin: Den BVB beschäftigen derzeit viele Themen. In unser Podcast-Sonderfolge besprechen wir alle.

Borussia Dortmund will im Trainingslager im südspanischen Marbella den Grundstein für die große Wende in der Bundesliga legen. Bis 9. Januar weilt der BVB noch an der Costa del Sol – und unser Reporter Christian Woop ist mit vor Ort.

Es gibt viele Themen, die Dortmund ob des schwachen Jahresendes beschäftigen. In Nuri Sahin und Sven Bender hat der BVB zwei verdiente Ex-Profis verpflichtet, die Edin Terzic als Assistenten unterstützen sollen. Probleme machten in der Hinrunde sowohl Abwehr als auch Angriff. Die Anzahl der Gegentore ist zu hoch, vorne spielt man sich selbst nicht genug Chancen heraus. Zudem nervt die Anzahl der Ballverluste.

Vieles davon ist höchstrelevant, genießt derzeit aber nicht die höchste Aufmerksamkeit. Denn seit Beginn der Woche beschäftigt die Borussia vor allem die mögliche Rückholaktion von Jadon Sancho. Unser Reporter diskutiert in einer Sonderfolge von fußball inside gemeinsam mit Moderator Timo Düngen über die Vor- und Nachteile einer Leihe des 23-Jährigen – und erklärt, warum auch noch der Transfer von Chelseas Linksverteidiger Ian Maatsen stockt.

