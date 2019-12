Mainz. Dan-Axel Zagadou demonstrierte beim Dortmunder 4:0-Sieg in Mainz erneut seine Stärke. Auch am Dienstag gegen RB Leipzig dürfte er gefordert sein.

BVB: Warum Zagadou ein Garant für den Aufschwung ist

Das Essen in seiner Hand duftete in einer silbernen Plastikschale, wie man sie sonst nur vom Italiener um die Ecke kennt, während Dan-Axel Zagadou das Stadion in Richtung Ausgang verließ. Der Verteidiger von Borussia Dortmund wollte sich anscheinend gemütlich im Mannschaftsbus stärken nach einem Spiel, in dem er mal wieder die eigene Stärke demonstrierte. Denn beim 4:0 (1:0) über den FSV Mainz 05 prallten die Gegenspieler nicht nur regelmäßig an dem jungen Franzosen (20) ab, Zagadou bereitete zudem das zweite schwarz-gelbe Tor mit einem 70-Meter-Tor vor, bei dem der 1,96 Meter große Abwehrspieler der Mainzer Hintermannschaft weg stampfte.