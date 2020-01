Dortmund. Die Dortmunder geben weiterhin Rätsel auf. Auch beim 5:3-Erfolg in Augsburg. Was macht Hoffnung beim BVB? Wo liegen die Schwachstellen?

BVB-Wahnsinn: Drei Hoffnungsträger und vier Problemfälle

Erst schien es so, als würde der BVB mit einem weiteren Rückschlag in die Rückrunde starten. Dann drehte der Revierklub die Partie gegen den FC Augsburg, gewann 5:3 (0:1). Wahnsinn. Und nun? Am Freitag empfangen die Dortmunder den 1. FC Köln. Zuvor listen wir drei Hoffnungsträger und vier Problemfälle beim BVB auf.

Das sind drei BVB-Hoffnungsträger

Erling Haaland: Gerade einmal 20 Minuten benötigte der Neuzugang, um drei Tore in Augsburg zu erzielen. Haaland kann, das wird schon jetzt klar, eine Attraktion in der Liga werden, weil er mit seinem Tempo, seiner Technik, seinem Willen, seiner Power verzaubert. So einen Spieler hatte der BVB bislang nicht in seinem Kader.

Jadon Sancho: Neben Platz prahlt Sancho schon mal ganz gerne mit seinem Reichtum. Geschenkt. Weil er auf dem Platz mit seinem Können prahlt. Der Engländer versteht es, einer Partie eine andere Wendung zu geben.

Giovanni Reyna: Das große Talent ist nun mit 17 Jahren, zwei Monaten und fünf Tagen der fünftjüngste Spieler der Bundesliga-Historie. „Du bist blind, wenn du seine Stärke nicht erkennst“, schwärmt BVB-Trainer Lucien Favre. Reyna wird in dieser Rückrunde weitere Einsatzminuten sammeln.

Das sind vier BVB-Problemfälle

Manuel Akanji: Eigentlich bringt der Schweizer alles mit, um sich zu einem herausragenden Innenverteidiger zu entwickeln. Doch Akanji patzt, wirkt schludrig, teilweise verunsichert. Ein Sicherheitsrisiko.

Paco Alcácer: Den verrückten Sieg in Augsburg verfolgte Alcácer vermutlich zu Hause auf der Couch. Jedenfalls durfte er nicht mit der Mannschaft mitreisen. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass er bereit ist, uns heute zu helfen“, meinte Trainer Favre. Verlässt Alcácer das Revier noch im Winter, fehlt dem BVB wieder ein Stürmer. Aber was nützt ein Stürmer, dem anscheinend die richtige Arbeitseinstellung fehlt?

Jacob Bruun Larsen: Das Glück von Giovanni Reyna war zugleich ein Zeichen für Bruun Larsen. Der 21-Jährige wird in der Rückrunde weiterhin meistens auf der Bank hocken, es sei denn, er wechselt noch in diesem Winter. Wohin? Eintracht Frankfurt soll interessiert sein.

Mario Götze: Haaland begeistert. Reyna auch. Götze hingegen schaut nur zu. Daran wird sich wohl kaum etwas ändern. Dem Weltmeister von 2014 fehlt die sportliche Perspektive. Alles andere als ein Wechsel im Sommer wäre mittlerweile eine Überraschung.